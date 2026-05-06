Ex-Bayernliga-Kicker Schädler zerschießt die A-Klasse München

Peter Schädler (mi.) zieht Robert Friedrich (li.) und Fabiano Linza (re., Platz vier) immer weiter davon. – Foto: FuPa

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchner A-Klassen in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

So langsam wird es amtlich. Wenn nicht noch ein Wunder passiert, dann hat Peter Schädler die 15 Kästen Erdinger sicher. Allein seit dem letzten Monat gelangen ihm zwölf Treffer, sodass er nun schon bei 46 Saisontoren steht. Dank ihm steht der VfB Sparta München auf einem souveränen dritten Platz, mit etlichen Punkten Vorsprung auf Olympiadorf II. Mit 30 Jahren hat der ehemalige Bayernliga-Spieler noch lange nicht genug.

Robert Friedrich vom 1. FC Kollbach bleibt bei der Leistung von Schädler nur der zweite Platz. Doch auch seine Ausbeute ist gigantisch. 35 Tore erzielte er in dieser Saison bislang für den 1. FC Kollbach, der sich schon bald die Meisterschaft in der A-Klasse 1 sichern kann.