 2026-05-06T12:44:31.715Z

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Ex-Bayernliga-Kicker Schädler zerschießt die A-Klasse München

ERDINGER Weißbier präsentiert die Top-Torjäger der Saison 2025/26

von Sarah Georgi · Heute, 14:35 Uhr · 0 Leser
Peter Schädler (mi.) zieht Robert Friedrich (li.) und Fabiano Linza (re., Platz vier) immer weiter davon.
Peter Schädler (mi.) zieht Robert Friedrich (li.) und Fabiano Linza (re., Platz vier) immer weiter davon. – Foto: FuPa

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ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchner A-Klassen in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

So langsam wird es amtlich. Wenn nicht noch ein Wunder passiert, dann hat Peter Schädler die 15 Kästen Erdinger sicher. Allein seit dem letzten Monat gelangen ihm zwölf Treffer, sodass er nun schon bei 46 Saisontoren steht. Dank ihm steht der VfB Sparta München auf einem souveränen dritten Platz, mit etlichen Punkten Vorsprung auf Olympiadorf II. Mit 30 Jahren hat der ehemalige Bayernliga-Spieler noch lange nicht genug.

Robert Friedrich vom 1. FC Kollbach bleibt bei der Leistung von Schädler nur der zweite Platz. Doch auch seine Ausbeute ist gigantisch. 35 Tore erzielte er in dieser Saison bislang für den 1. FC Kollbach, der sich schon bald die Meisterschaft in der A-Klasse 1 sichern kann.

Marcel Uhrich von den Sportfreunden Pasing könnte ebenfalls bald die Meisterschaft mit seinem Team feiern. Seine Mannschaft steht in der A-Klasse ganz oben, woran er mit seinen Toren einen großen Anteil hat

Torjägerliste der A-Klassen München:

1. Peter Schädler, VfB Sparta München, A-Klasse München 2: 46 Tore

2. Robert Friedrich, 1. FC Kollbach, A-Klasse München 1: 35 Tore

3. Marcel Uhrich, Sportfreunde Pasing, A-Klasse München 3: 28 Tore

4. Fabiano Linza, FV Birkenhof, A-Klasse München 2: 24 Tore

4. Kamil Temporale, TSV Gräfelfing II, A-Klasse München 3: 24 Tore

6. Moritz Gruber, DJK Pasing III, A-Klasse München 4: 23 Tore

6. Erkut Su, FC Hochbrück, A-Klasse München 2: 23 Tore

8. Florian Meder, TSV Altomünster, A-Klasse München 1: 22 Tore

9. Georgica Chiata, FC Hochbrück, A-Klasse München 2: 21 Tore

10. Vasyl Shnaider, TSV Forstenried II, A-Klasse München 4: 19 Tore

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