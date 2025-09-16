Ex-Bayern-Trainer Martín Demichelis vor Engagement bei Bundesligisten?

Geht es für Martin Demichelis jetzt in die Bundesliga? Nach den Stationen FC Bayern München II und River Plate ist der Argentinier bei Gladbach im Gespräch.

Mönchengladbach – Es sind gerade einmal drei Spieltage in der Bundesliga absolviert und schon muss bereits der zweite Trainer seinen Spind räumen. Gerardo Seoane ist nicht mehr Trainer von Borussia Mönchengladbach. Mit nur einem Punkt und noch ohne Torerfolg stehen die Fohlen aktuell auf Relegationsrang 16. Der enttäuschende Saisonstart zwang die Verantwortlichen nach der 0:4-Heimpleite gegen Werder Bremen zum Handeln.

Einen Nachfolger für Seoane gibt es noch nicht. Allerdings beschäftigt sich die Borussia offenbar mit einem ehemaligen Spieler des FC Bayern München. Der Argentinier Martín Demichelis soll in der Verlosung stehen. Das berichtet der Kicker. Der 44-Jährige ist zurzeit ohne Traineranstellung. Im Mai wurde der frühere Abwehrspieler in Mexiko bei CF Monterrey vor die Tür gesetzt. In den letzten Monaten wurde der Coach auch mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht.