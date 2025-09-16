Ex-Bayern-Trainer Martín Demichelis vor Engagement bei Bundesligisten?

Geht es für Martin Demichelis jetzt in die Bundesliga? Nach den Stationen FC Bayern München II und River Plate ist der Argentinier bei Gladbach im Gespräch.
Mönchengladbach – Es sind gerade einmal drei Spieltage in der Bundesliga absolviert und schon muss bereits der zweite Trainer seinen Spind räumen. Gerardo Seoane ist nicht mehr Trainer von Borussia Mönchengladbach. Mit nur einem Punkt und noch ohne Torerfolg stehen die Fohlen aktuell auf Relegationsrang 16. Der enttäuschende Saisonstart zwang die Verantwortlichen nach der 0:4-Heimpleite gegen Werder Bremen zum Handeln.
Einen Nachfolger für Seoane gibt es noch nicht. Allerdings beschäftigt sich die Borussia offenbar mit einem ehemaligen Spieler des FC Bayern München. Der Argentinier Martín Demichelis soll in der Verlosung stehen. Das berichtet der Kicker. Der 44-Jährige ist zurzeit ohne Traineranstellung. Im Mai wurde der frühere Abwehrspieler in Mexiko bei CF Monterrey vor die Tür gesetzt. In den letzten Monaten wurde der Coach auch mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht.
Zuvor war der Ex-Bayern-Star Martín Demichelis anderthalb Jahre lang Trainer bei seinem Jugend- und Herzensverein River Plate aus Buenos Aires. Mit dem Traditionsverein gewann der Argentinier auf Anhieb die Meisterschaft, musste ein paar Monate später dann aber seinen Schreibtisch räumen. Die ineffektive Spielweise und defensive Anfälligkeit sorgte damals für große Kritik im Umfeld des Klubs.
Von 2003 bis 2011 stand Demichelis als Spieler beim FC Bayern München unter Vertrag. Später trainierte er die U23 des Klubs in der Regionalliga Bayern. Ob Borussia Mönchengladbach dem 44-Jährigen tatsächlich ein Angebot unterbreiten wird, bleibt abzuwarten.
Am kommenden Bundesliga-Spieltag steht für die Fohlen erstmal das Derby gegen Bayer Leverkusen an. Für diese Partie wird U23-Coach Eugen Polanski an der Seitenlinie stehen. Ob der langjährige Gladbach-Spieler auch eine Chance auf ein längerfristiges Engagement hat, ist unklar. Neben Demichelis und Polanski gelten laut des Berichts auch Urs Fischer, Pellegrino Matarazzo und Edin Terzić als mögliche Kandidaten. (jsk)