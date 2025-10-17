Ex-Bayern-Talent soll Schwaiger Torhüter-Engpass lösen

Schwaig – Die Sportfreunde Schwaig haben auf ihre Personalnot im Tor reagiert. Nach dem Motorradunfall von Philipp Strunk suchte der Bayernliga-Aufsteiger händeringend nach einem spielfähigen Torhüter. Mit Leon Markert konnte der Verein aus dem Landkreis Erding nun kurzfristig einen spannenden Keeper verpflichten, der bereits in den Nachwuchsleistungszentren vom FC Bayern München und dem SV Planegg ausgebildet wurde.

Der 20-jährige Markert bringt wertvolle Erfahrung mit nach Schwaig. Der Keeper durchlief die Nachwuchsabteilungen des FCB und sammelte Spielpraxis bei FC Ingolstadt 04 II in der Bayernliga Nord. Zuletzt war Markert jedoch vereinslos. Trainer Christian Donbeck kann den Neuzugang bereits sofort einsetzen – Markert steht bereits im Kader für das Spiel gegen den SV Erlbach.

Die Verpflichtung war dringend notwendig geworden, nachdem sich die Torhüter-Situation in Schwaig dramatisch zugespitzt hatte. Mit nur Maximilian Huber als Stammkeeper und Franz Hornof als Spielertrainer der zweiten Mannschaft war die Personaldecke extrem dünn geworden.

Der Grund für die Personalsorgen liegt in einem schweren Unfall von Philipp Strunk. Der 25-jährige Torhüter stürzte mit seinem Motorrad und brach sich dabei das Fersenbein sowie den Mittelfuß. „Er hatte Glück im Unglück“, gab Trainer Donbeck im Gespräch mit unserer Redaktion Entwarnung, da keine Operation notwendig war.

Bereits gegen Erlbach im Kader

Mit der Verpflichtung von Leon Markert hat Trainer Donbeck nun wieder drei einsatzfähige Torhüter zur Verfügung. Der junge Keeper soll die kritische Phase überbrücken, bis Philipp Strunk wieder fit ist. Für den Bayernliga-Neuling war die schnelle Reaktion auf dem Transfermarkt entscheidend, um nicht in weitere Personalprobleme zu geraten.

Sportlich betrachtet läuft es sehr ordentlich für die Sportfreunde Schwaig. Der Bayernliga-Aufsteiger steht nach 14 Spieltagen mit 21 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz der Bayernliga Süd. Am heutigen Freitagabend wartet das Highlight-Spiel gegen den SV Erlbach. (mg)