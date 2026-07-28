Ex-Bayern-Talent feiert Traumcomeback nach schwerer Verletzung

Marin Pudic zockte zwei Jahre für den FV Illertissen. – Foto: Nikita Schleicher/FuPa

Die Rede handelt von seiner Horrorsaison beim SV Wacker Burghausen. Damals hatte alles mit einem Schockmoment begonnen. Nur drei Tage vor dem Saisonauftakt 25/26 nahm das Unglück seinen Lauf. Im Training spürte Pudic einen leichten Kontakt von außen, knickte nach innen weg – und wusste sofort, dass etwas nicht stimmte. Im Krankenhaus bestätigten sich seine Vermutungen: Kreuzbandriss, Innenbandriss und beide Menisken waren betroffen.

München – Solche Geschichten schreibt nur der Fußball. 13 Monate nach seiner schweren Knieverletzung feiert Marin Pudic ein Traumcomeback. Das Ex-Bayern-München-Talent stand nach seiner Verletzung endlich wieder auf dem Platz und traf bei seinem Türkgücü-Debüt direkt. „Hinter ihm liegt eine sehr lange und schwierige Leidenszeit, die er nun hinter sich lassen konnte“, verrät Trainer Slaven Skeledzic gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.

Ex-Bayern-München-Talent Pudic hätte sich lieber ein anderes Spiel gewünscht

Die Zeit in Burghausen verlief für den Kroaten mit U-Nationalmannschaftserfahrung alles andere als glücklich. Nach einem Jahr ohne Einsatz in der Regionalliga wagte Pudic im Sommer einen Neuanfang bei Landesligist Türkgücü München. „Man hat auf jeden Fall Respekt vor dem ersten Spiel“, so Pudic. „Ich hätte mir für den Einstieg eigentlich ein anderes Spiel gewünscht, vielleicht eins, in dem wir früh 2:0 oder 3:0 führen, damit der Wiedereinstieg etwas leichter wird.“

Das Leben ist aber kein Wunschkonzert. Im Gegenteil: Pudic kam zur 65. Minute ins Spiel – eine Phase, in der Türkgücü in Unterzahl auflief und viel gegen den Ball arbeiten musste. „Am Ende hatte ich dann die Situation, dass ich mich aufdrehen konnte und allein auf den Torwart zugelaufen bin“, so Pudic. „Nach diesen 13 Monaten hätte ich mir keinen besseren Einstand vorstellen können – ein Tor und ein 3:0-Auswärtssieg in Kirchheim.“

Auch Trainer Slaven Skeledzic freut sich über das Comeback des Spielers: „Es hat mich sehr gefreut, ihn endlich wieder spielen zu sehen“, so Skeledzic. „Er hat der Mannschaft sofort wieder Halt und Struktur gegeben.“ Vor allem über seine Treffer freut sich der 54-Jährige. „Das war sozusagen das i-Tüpfelchen seiner Rückkehr und ein besonderer Moment in der zweiten Halbzeit.“

Pudic möchte mit Türkgücü aufsteigen und erklärt seinen Wechsel in die Landesliga

Auch Pudics Ambitionen bei Türkgücü sind klar: „Wir wollen in die Bayernliga aufsteigen.“ Die Voraussetzungen dafür seien vorhanden. „Wenn wir bei uns bleiben und jedes Spiel mit voller Konzentration angehen, wird es für jede Mannschaft schwer, uns zu schlagen.“ Der Verein machte seine Pläne deutlich und beeindruckte zuletzt mit Transfers wie Ex-1860-Spieler Albion Vrenezi oder Regionalliga-Dribbler Amar Cekic.

Hier fühlt er sich richtig wohl. Zwar sei die Intensität im Vergleich zur Regionalliga oder seiner Zeit im Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern etwas geringer, dafür schätzt der 26-Jährige das familiäre Umfeld in der Landesliga. „Die Auswärtsfahrten sind deutlich kürzer, man kennt sich untereinander und trifft die Leute auch mal privat am Wochenende. Dann kann man einander ein bisschen aufziehen.“

Zudem wohnt er nur wenige Gehminuten vom Verein entfernt. „Ich brauche nur fünf Minuten zu Fuß zum Vereinsgelände“, so Pudic. „Türkgücü ist ein Traditionsverein – es hat sich für mich einfach nach der besten Lösung angehört.“