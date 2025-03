Ex-Bayern-Talent (18) nach tragischem Unglück verstorben

Ein Zweikampf in einem Testspiel entwickelt sich zu einem schlimmen Unglück. Dabei kommt ein ehemaliges Talent des FC Bayern ums Leben.

München – Ein ehemaliger Spieler aus einer der Nachwuchsakademien des FC Bayern München ist seinen Verletzungen erlegen. Guo Jiaxuan wurde bei einem Trainingsspiel gegen RC Alcobenda in Madrid so schlimm von einem Gegner mit einem Knie am Kopf getroffen, dass er das Bewusstsein verlor und schwere Hirnblutungen erlitt.

Die Ärzte in Spanien mussten daher den Hirntod feststellen. Wochen nach dem Zweikampf verstarb der Verteidiger nun an den schweren Verletzungen. Sein Verein Beijing Guoan teilte mit: „Wir haben ein Kind verloren, das den Fußball liebte. Möge er in Frieden ruhen! Der Verein wird weiterhin sein Bestes geben, um die tragischen Folgen richtig zu bewältigen und der Familie alle Hilfe und Unterstützung leisten, die benötigt wird.“