Ex-Bayern-Profi Sinan Kurt führt MSV gegen Hochdahl an

Rhenania Hochdahl fordert den Tabellenführer. – Foto: Christian Haas

MSV Düsseldorf – SC Rhenania Hochdahl. Die abstiegsgefährdeten Hochdahler zu Gast beim Spitzenreiter der Bezirksliga, Gruppe 1. Der Papierform nach eine klare Sache vor dem Anpfiff am Sonntag um 15.30 Uhr – Sportplatz Heidelberger Straße in Eller.

Dass die Elf von Trainer Goran Tomic als Favorit gilt, ist unstrittig. Die stabilste Abwehr und die zweitbeste Offensive bei einem Torverhältnis von 78:23 und 63 Punkten sprechen für den MSV. Der hat, neben weiteren für die Bezirksliga überdurchschnittlich qualifizierten Kickern, mit Sinan Kurt (29 Jahre, 15 Tore) auch einen ehemaligen Bundesligaspieler (Hertha BSC, Bayern München) in seinen Reihen.

Hochdahl mit Rückenwind

Bei den Hochdahlern sorgte der 3:0-Heimsieg am Gründonnerstag gegen den Sechsten Dormagen für neues Selbstvertrauen – nach der besten Leistung seit Wochen. Nicht zu vergessen die nach der 1:0-Führung durch Oliver Krizanovic lange Zeit starke Vorstellung beim 2:4 im Hinspiel. Erst drei Treffer binnenneun Minuten (65., 68., 74.) brachten den Klassenprimus auf die Siegerstraße.