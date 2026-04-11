Ex-Bayern-Profi Sinan Kurt führt MSV gegen Hochdahl an

MSV Düsseldorf – SC Rhenania Hochdahl. Die abstiegsgefährdeten Hochdahler zu Gast beim Spitzenreiter der Bezirksliga, Gruppe 1. Der Papierform nach eine klare Sache vor dem Anpfiff am Sonntag um 15.30 Uhr – Sportplatz Heidelberger Straße in Eller.
Dass die Elf von Trainer Goran Tomic als Favorit gilt, ist unstrittig. Die stabilste Abwehr und die zweitbeste Offensive bei einem Torverhältnis von 78:23 und 63 Punkten sprechen für den MSV. Der hat, neben weiteren für die Bezirksliga überdurchschnittlich qualifizierten Kickern, mit Sinan Kurt (29 Jahre, 15 Tore) auch einen ehemaligen Bundesligaspieler (Hertha BSC, Bayern München) in seinen Reihen.
Bei den Hochdahlern sorgte der 3:0-Heimsieg am Gründonnerstag gegen den Sechsten Dormagen für neues Selbstvertrauen – nach der besten Leistung seit Wochen. Nicht zu vergessen die nach der 1:0-Führung durch Oliver Krizanovic lange Zeit starke Vorstellung beim 2:4 im Hinspiel. Erst drei Treffer binnenneun Minuten (65., 68., 74.) brachten den Klassenprimus auf die Siegerstraße.
Im zweiten Vergleich will Chefcoach Mursel Zabeli mit seinem Team das bestmögliche Ergebnis einfahren: „Der Gegner hat da eine ganze Reihe von sehr guten Einzelspielern am Start. Trotzdem gehen wir mit Zuversicht in die Partie. Schon Dormagen war eine Herausforderung, aber die haben wir mit einer famosen Teamleistung gemeistert. Respekt ist sicher angebracht, aber warum sollte uns nicht auch gegen den Tabellenführer eine Überraschung gelingen?“
Korrekturen gibt es beim Personal. Cedric Giesen ist in Kurzurlaub und Arbnor Alija wegen der fünften gelben Karte gesperrt. Dagegen steht Joshua Nyamtiro nach einer Rotsperre wieder zur Verfügung.