Ex-Bayern-Jugendspieler Mike Baier: Pokalspiel wird klare Geschichte

Mike Baier glaubt an einen klaren Sieg des FC Bayern im DFB-Pokal. – Foto: Maren Michelchen - Archiv

Aarbergen. Mike Baier ist gerade dabei, als neuer Trainer des Untertaunus-Kreisoberligisten TuS Beuerbach sein Team zu festigen. Er bringt durch Stationen im Saarland bereits Trainer-Erfahrung mit und blickt darüber hinaus auf eine Zeit beim FC Bayern München zurück. Der nunmehr 34-Jährige, der inzwischen in seine Heimat nach Aarbergen zurückgekehrt und in Wiesbaden beruflich verankert ist, hat den Bayern-Kosmos zu Zeiten von David Alaba, mit dem er freundschaftlich verbandelt war, Thomas Müller und Holger Badstuber kennengelernt.

Als U19-Spieler beim FCB stand er an der Schwelle zu den Profis, ehe ihn eine schwere Verletzung zurückwarf. Die Zeit in München mag er jedoch nicht missen, sie habe ihn menschlich sehr reifen lassen, hatte Baier rückblickend einmal betont. Inzwischen ist der zeitliche Abstand zu dieser Phase – als Jugendlicher war er über die JSG Aarbergen und Eintracht Frankfurt zu den Bayern gelangt – schon erheblich.