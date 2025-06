Ex-Baumberger Deo Biskup kommt nach Monheim Und weiter geht es mit Transfers des 1. FC Monheim für die neue Saison in der Oberliga, für die das Team von Cheftrainer Dennis Ruess nun einen alten Bekannten gewinnen konnte: Von Mittelrheinligist SpVg. Frechen 20 kommt Kisolo Deo Biskup, der auch schon zweimal für den Erzrivalen Sportfreunde Baumberg in der Oberliga Niederrhein aktiv war.

„Kiso ist im Defensivverbund komplett variabel einsetzbar und soll mit seiner Erfahrung das junge Team auf und neben dem Platz mit führen“, teilt der FCM mit. Der 32-jährige Gymnasiallehrer und Wahl-Kölner bringt die Erfahrung aus zig Oberligaspielen mit ins Merkur Spielbanken Rheinstadion, die er sowohl in der Oberliga Westfalen, Oberliga Niederrhein und zuletzt in Frechen am Mittelrhein gesammelt hat. „Darüber hinaus besitzt er einen absolut feinen Charakter und strahlt eine besondere Ruhe aus“, betont sein neuer Klub.