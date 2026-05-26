Ex-Balinger schießt den SC Paderborn in die Bundesliga

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Laurin Curda hat seine Balinger Vergangenheit um ein großes Kapitel erweitert. Der 24-jährige Kapitän des SC Paderborn traf in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg in der Verlängerung zum 2:1 und führte seinen Klub damit in die Bundesliga, während die TSG Balingen stolz zurückblickt und herzlich gratuliert, heute lautstark mitfeiert.

Es war der Moment, der in Paderborn bleiben wird: Nach dem torlosen Hinspiel in Wolfsburg geriet der SC Paderborn im Rückspiel früh durch Dzenan Pejcinovic in Rückstand, fand durch Filip Bilbija zurück und bekam in der Verlängerung die große Bühne für Laurin Curda. In der 100. Minute nahm der Rechtsfuß den Ball direkt mit der Innenseite und setzte ihn zum 2:1 ins Tor. Der Treffer entschied nicht nur das Relegationsduell, sondern besiegelte auch den dritten Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte.

Für die TSG Balingen ist dieser Erfolg mehr als eine Randnotiz. Curda trug zwei Jahre das Balinger Trikot, absolvierte in der Regionalliga Südwest 61 Spiele, erzielte zwei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Dort sammelte er wichtige Minuten, wuchs in Verantwortung hinein und entwickelte jene Verlässlichkeit, die ihn später in Paderborn bis zur Kapitänsbinde führte. Nach seiner Zeit bei der TSG wechselte er zum SC Paderborn, wo er sich Schritt für Schritt festspielte.