Ex-Balinger schießt den SC Paderborn in die Bundesliga

Laurin Curda hat seine Balinger Vergangenheit um ein großes Kapitel erweitert. Der 24-jährige Kapitän des SC Paderborn traf in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg in der Verlängerung zum 2:1 und führte seinen Klub damit in die Bundesliga, während die TSG Balingen stolz zurückblickt und herzlich gratuliert, heute lautstark mitfeiert.
Es war der Moment, der in Paderborn bleiben wird: Nach dem torlosen Hinspiel in Wolfsburg geriet der SC Paderborn im Rückspiel früh durch Dzenan Pejcinovic in Rückstand, fand durch Filip Bilbija zurück und bekam in der Verlängerung die große Bühne für Laurin Curda. In der 100. Minute nahm der Rechtsfuß den Ball direkt mit der Innenseite und setzte ihn zum 2:1 ins Tor. Der Treffer entschied nicht nur das Relegationsduell, sondern besiegelte auch den dritten Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte.
Für die TSG Balingen ist dieser Erfolg mehr als eine Randnotiz. Curda trug zwei Jahre das Balinger Trikot, absolvierte in der Regionalliga Südwest 61 Spiele, erzielte zwei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Dort sammelte er wichtige Minuten, wuchs in Verantwortung hinein und entwickelte jene Verlässlichkeit, die ihn später in Paderborn bis zur Kapitänsbinde führte. Nach seiner Zeit bei der TSG wechselte er zum SC Paderborn, wo er sich Schritt für Schritt festspielte.
In der Saison 2025/26 wurde Curda endgültig zu einer prägenden Figur: 32 Zweitligaspiele, sieben Tore und fünf Assists unterstreichen seinen Einfluss. Dass ausgerechnet er das entscheidende Tor gegen Wolfsburg erzielte, passt zu seiner Entwicklung. Curda steht für Disziplin, Wucht, Verantwortung und den Mut, in großen Momenten Entscheidungen zu treffen.
Balingen darf deshalb mit besonderem Stolz gratulieren. Nach Florian Kath wird erneut ein ehemaliger TSG-Spieler auf der großen Bundesliga-Bühne zu sehen sein. Für Laurin Curda ist es der bisher größte Schritt seiner Karriere, für die TSG ein schöner Beleg dafür, welche Wege über die Bizerba-Arena führen können. Aus Balinger Sicht bleibt vor allem die Freude über einen Spieler, der seinen Weg konsequent weitergegangen ist und nun genau dort steht, wo viele Fußballer hinwollen: ganz oben im deutschen Profifußball angekommen.