Ex-Armine verlässt Rödinghausens U23 schon wieder Porcello tritt nach nur zwei Monaten zurück von red · Heute, 14:33 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Rödinghausen

Der SV Rödinghausen schreibt in seiner Meldung, dass Massimilian Porcello den Verein mit sofortiger Wirkung auf eigenen Wunsch verlässt und sein Traineramt bei der U23, die in der Westfalenliga gegen den Abstieg kämpft, niederlegt. Der 45-jährige habe diese Entscheidung aus wichtigen persönlichen Gründen getroffen. "Der SV Rödinghausen bedauert seine Entscheidung, kommt seinem Wunsch zur Vertragsauflösung aber selbstverständlich nach und wünscht ihm für seine private und berufliche Zukunft alles Gute", schreibt der Verein.

Porcello hatte erst zu Jahresbeginn beim SVR angeheuert und Lennart Warweg beerbt, zu dem der Verein auch angab, dass er seine Tätigkeit auf eigenen Wunsch beendet hat. Anzumerken ist, dass Porcello noch vor zwei Wochen vor dem Rückrundenstart angab, Gespräche mit Lars Fleischer, dem Chefcoach der Regionalliga-Mannschaft, zu führen, ob seine U23 personelle Verstärkung von oben bekommt. Tatsächlich standen in beiden Spielen des Jahres vier "Jung-Profis" im Kader. Genützt hat es bekanntlich nichts. Sowohl gegen Nottuln als auch gegen Nordkirchen gingen die SVR-Youngster als Verlierer vom Platz und haben nun bereits vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.