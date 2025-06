Ex-3. Liga-Kicker wechselt in die Landesliga: SCO verstärkt sich mit Andreas Volk

Zum Trainingsauftakt beim SC Oberweikertshofen konnte Neu-Trainer Sven Teichmann am Montagabend 21 Spieler begrüßen. Noch nicht dabei war der jüngste Neuzugang des SCO: Der 28-jährige, 1,86 Meter große Innenverteidiger Andreas Volk, der auch auf der Sechserposition spielen kann, wurde noch kurzfristig von Fußballabteilungsleiter Dominik Widemann verpflichtet. Widemann und Volk kennen sich schon lange. „Wir haben zusammen in der U19-Bundesligaelf von Haching gespielt und auch gemeinsam einige Spiele noch in der 3. Liga“, so Widemann. Anschließend trennten sich ihre sportlichen Wege, ohne dass sich die beiden aber aus den Augen verloren.

Volk stammt aus Trier und arbeitet noch bis Ende Juni in Luxembourg. Deshalb stößt er auch erst Anfang Juli zum SC Oberweikertshofen. „Dann zieht er nach Pasing um, und ab da war er ein Thema für den SCO“, so Widemann. Fünf Jahre lang spielte Volk bis 2023 in zwei US-College-Teams, zunächst bei Barry Bucs (Miami/Florida) und dann bei Des Moines Menace (Iowa). In der Jugend kickte Volk unter anderem beim SC Freiburg und in Haching. Nach dem Abstieg der SpVgg aus der 3. Liga wechselte er zum Bayernligisten FC Augsburg II und kickte noch eine Saison beim württembergischen Oberligisten SV Ober㈠achern, ehe er den Sprung über den großen Teich wagte, um dort seine Karriere fortzusetzen.