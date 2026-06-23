Ex-1860-Profi Albion Vrenezi kehrt zu Türkgücü München zurück „Er ist ein Unterschiedsspieler“ von Lara Marjanovic · Heute, 14:08 Uhr · 0 Leser

Albion Vrenezi lief zwei Jahre für den TSV 1860 München auf, ehe er zu Viktoria Köln wechselte. – Foto: Eibner-Pressefoto/Bert Harzer

Türkgücü München schnappt sich Ex-1860-München-Profi Albion Vrenezi. Der 32-Jährige kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück.

München – Nach Stationen bei Viktoria Köln, Jahn Regensburg und dem TSV 1860 München war es zuletzt ruhig geworden um Albion Vrenezi. Der offensive Mittelfeldspieler hatte sich im Sommer 2025 von Viktoria Köln verabschiedet und war seitdem von der Profifußball-Bühne verschwunden. Nun meldet sich der 32-Jährige zurück und läuft künftig wieder für Türkgücü München auf. Der Kosovare spielte bereits in der Saison 21/22 für Türkgücü in der 3. Liga. Nach dem damaligen Abstieg verließ er den Verein und wechselte zum Stadtrivalen, dem TSV 1860 München. Bei den Löwen ließ Vrenezi sein Können immer wieder aufblitzen, schaffte es jedoch nie, seine Leistung konstant zu zeigen. In seiner ersten Saison gelangen ihm nach 33 Einsätzen lediglich sechs Treffer. Im zweiten Jahr kein einziges Tor. Nach seinem Abschied aus München-Giesing schloss sich Vrenezi Viktoria Köln an, wo er bis zum Sommer 2025 unter Vertrag stand.

Hohe Erwartungen: Ex-Löwe Albion Vrenezi vor großer Herausforderung bei Türkgücü München Mit insgesamt 51 Einsätzen in der 2. Bundesliga, 46 Spielen in der 3. Liga sowie acht Partien im DFB-Pokal bringt der Routinier reichlich Erfahrung mit nach München. Entsprechend groß sind die Erwartungen bei Türkgücü. „Albion kennt unseren Verein, unsere Werte und unsere Ambitionen. Mit seiner Qualität, Erfahrung und Mentalität wird er eine wichtige Rolle auf unserem gemeinsamen Weg spielen“, teilte Türkgücü auf Instagram mit. Auch Rainer Elfinger sieht in der Verpflichtung einen wichtigen Schritt für die Zukunft: „Albion hatten wir natürlich früher schon im Boot und von daher war das natürlich ein logischer Schluss“, verrät er Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. „Er ist ein Unterschiedsspieler – ein Spieler, der dann der Kopf für das ganze Projekt ist“, spricht Elfinger über die Ambitionen von Türkgücü München in der Zukunft.