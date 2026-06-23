Ex-1860-Profi Albion Vrenezi kehrt zu Türkgücü München zurück

Türkgücü München schnappt sich Ex-1860-München-Profi Albion Vrenezi. Der 32-Jährige kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück.
München – Nach Stationen bei Viktoria Köln, Jahn Regensburg und dem TSV 1860 München war es zuletzt ruhig geworden um Albion Vrenezi. Der offensive Mittelfeldspieler hatte sich im Sommer 2025 von Viktoria Köln verabschiedet und war seitdem von der Profifußball-Bühne verschwunden. Nun meldet sich der 32-Jährige zurück und läuft künftig wieder für Türkgücü München auf.
Der Kosovare spielte bereits in der Saison 21/22 für Türkgücü in der 3. Liga. Nach dem damaligen Abstieg verließ er den Verein und wechselte zum Stadtrivalen, dem TSV 1860 München. Bei den Löwen ließ Vrenezi sein Können immer wieder aufblitzen, schaffte es jedoch nie, seine Leistung konstant zu zeigen. In seiner ersten Saison gelangen ihm nach 33 Einsätzen lediglich sechs Treffer. Im zweiten Jahr kein einziges Tor. Nach seinem Abschied aus München-Giesing schloss sich Vrenezi Viktoria Köln an, wo er bis zum Sommer 2025 unter Vertrag stand.
Mit insgesamt 51 Einsätzen in der 2. Bundesliga, 46 Spielen in der 3. Liga sowie acht Partien im DFB-Pokal bringt der Routinier reichlich Erfahrung mit nach München. Entsprechend groß sind die Erwartungen bei Türkgücü. „Albion kennt unseren Verein, unsere Werte und unsere Ambitionen. Mit seiner Qualität, Erfahrung und Mentalität wird er eine wichtige Rolle auf unserem gemeinsamen Weg spielen“, teilte Türkgücü auf Instagram mit.
Auch Rainer Elfinger sieht in der Verpflichtung einen wichtigen Schritt für die Zukunft: „Albion hatten wir natürlich früher schon im Boot und von daher war das natürlich ein logischer Schluss“, verrät er Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. „Er ist ein Unterschiedsspieler – ein Spieler, der dann der Kopf für das ganze Projekt ist“, spricht Elfinger über die Ambitionen von Türkgücü München in der Zukunft.
Nach dem Abstieg verfolgt Türkgücü in der kommenden Saison klare Ziele. „Wir wollen in der Landesliga wieder richtig vorne mitspielen und nicht gegen den Abstieg“, so Elfinger. „Da braucht man natürlich so Spieler, wie Albion, die vorangehen – die machen einen brutalen Unterschied.“
Trotz der großen Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt, möchte Türkgücü nicht nur auf externe Neuzugänge setzen – auch die Jugend soll in Zukunft wieder stärker eingebunden werden. „Wir wollen es nachhaltiger gestalten“, sagt Elfinger und ist sich bei einer Sache sicher: „Die Saison müsste eigentlich gut laufen.“