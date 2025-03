Ex-1860-Keeper Eicher verlässt Bundesligist nach über acht Jahren

„Auch aus meiner Sicht ist der kommende Sommer der geeignete Zeitpunkt für eine Veränderung“, sagt Eicher. „Zugleich bin ich schon jetzt stolz, dass ich dann im Sommer achteinhalb Jahre den erfolgreichen Weg des 1. FC Heidenheim mitgehen durfte.“ Dann ist Schluss für den gebürtigen Erdinger, der auch Mitglied des FCH-Mannschaftsrats ist.

Eicher stand beim TSV 1860 München über 100-mal im Tor

Mit dem 1. FC Heidenheim stieg der 34-Jährige 2023 als langjährige Nummer Zwei und Stellvertreter von Kevin Müller in die Bundesliga auf. 2024 folgte dann sogar die Qualifikation zur UEFA Conference League. Insgesamt zwölfmal stand er im Kasten der Ostwürttemberger, einmal davon im Europapokal.

Für die Profis stand Eicher insgesamt 35-mal zwischen den Pfosten, bei der U21 kommt er sogar auf über 100 Einsätze in der Regionalliga. Sein Profidebüt gab er am 29. April 2012 beim 2:0-Auswärtserfolg beim damaligen Zweitligisten Eintracht Frankfurt. Den letzten Profieinsatz machte der 34-Jährige zum Saisonabschluss am 15. Mai 2016 gegen den FSV Frankfurt, ehe er ein halbes Jahr später beim FCH unterschrieb. Wohin es ihn verschlägt, ist noch unklar. (the)