Ex-05-Trainer analysiert Eintracht-Erfolg

WINZENHEIM. Die SG Eintracht hat sich erfolgreich aus der Winterpause zurückgemeldet. Nach einem sehr ansehnlichen Duell gegen die zweite Mannschaft des FK Pirmasens holten die Bad Kreuznacher mit 3:2 (1:0) Toren alle drei Punkte auf eigenem Platz und bleiben damit auf Schlagdistanz zum Spitzentrio der Fußball-Verbandsliga Südwest. Den knapp 200 Zuschauern, die zur Mittagszeit an den Winzenheimer Kunstrasen gepilgert waren, wurde bei Frühlingstemperaturen nicht kalt – und erst recht nicht langweilig. Vor allem in der zweiten Halbzeit bot das hochklassige Duell Tore und Chancen fast im Minutentakt.

Ilker Yüksel löst den Eintracht-Knoten

Dabei taten sich die Hausherren schwer, in die Partie zu kommen. „Die erste halbe Stunde hat der FKP bestimmt und es dabei nur verpasst in Führung zu gehen, danach geht das Ergebnis in Ordnung“, analysierte denn auch FKP-Legende Robert Jung. Der inzwischen 79-jährige frühere Trainer von Mainz 05, Wormatia Worms, SC Birkenfeld oder SV Wehen war mit den Pfälzern nach Winzenheim gereist und beobachtete mit fachmännischem Blick durch seine typische dunkle Sonnenbrille, wie nach etwas mehr als einer halben Stunde Ilker Yüksel, der für den angeschlagenen Levi Mukamba in die Anfangsformation rotiert war, den Eintracht-Knoten löste.