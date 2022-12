Ewige Torjägerliste: Die besten Torjäger der Regionalliga West Ewige Torjägerliste der Regionalliga West: Diese Torjäger haben die meisten Tore in der Regionalliga West erzielt - der große Überblick über Ewige Torjäger.

Ewige Torjäger und beste Stürmer – darum geht es in diesem Artikel, denn wir stellen euch die ewige Torschützenliste der Regionalliga West vor. Ganz vorne stehen mit Simon Engelmann und Mike Wunderlich zwei der bekanntesten Spieler, die in diese Klasse gespielt haben – und sie sorgen auch für ein weiteres Novum. Sven Kreyer hat 2022 als dritter Spieler die 100-Tore-Marke geknackt.

Simon Engelmann ist der Torjäger der Regionalliga West - daran bestehen überhaupt keine Zweifel. Der Stürmer glänzt seit Sommer 2020 für Rot-Weiss Essen, zuvor war er im Trikot des SV Rödinghausen nicht zu stoppen. RWEs Nummer elf traf schon zuverlässig für den Erzrivalen Rot-Weiß Oberhausen und den SC Verl. Die 29 Tore in 40 Einsätzen 2020/21 stellen eine neue eigene Bestmarke. Engelmann zeigte auch im DFB-Pokal mit drei Buden sein ganzes Können, daher dürfen sich die Fans noch auf einige Treffer des so kaltschnäuzigen Angreifers freuen, aber vorerst nicht mehr in der Regionalliga - bekanntlich spielen Engelmann und RWE 2022/23 in der 3. Liga.

2. Platz: Mike Wunderlich mit 113 Toren in der Regionalliga West

Ob Lukas Podolski noch immer der König von Köln ist, wird zumindest in manchen Teilen der Domstadt angezweifelt. Denn seit seinem Wechsel aus der 2. Bundesliga vom FSV Frankfurt zu Viktoria Köln ist Wunderlich der Leistungsträger Nummer eins des Drittligisten, an dessen Aufstieg er 2019 maßgeblich beteiligt war. 2016/17 schoss er 29 Tore und legte 19 Treffer in der Regionalliga West auf. Der ehemalige Spieler von Rot-Weiss Essen und dem 1. FC Köln überragt übrigens auch in der 3. Liga, wie ihr hier sehen könnt:

>>> Mike Wunderlich auf FuPa

3. Platz: Sven Kreyer mit 108 Toren

Mit Mike Wunderlich hat Sven Kreyer das ein oder andere Jahr in der Regionalliga bestritten, gemeinsam feierten sie auch den Aufstieg in Liga 3. Nach einer Spielzeit wechselte er dann allerdings zu Rot-Weiß Oberhausen und ist dort eine zuverlässige Option im Angriff. Kreyer lief für den VfL Bochum übrigens elfmal in der 2. Bundesliga auf und zeigte seine Klasse auch ebenfalls schon bei Rot-Weiss Essen.

>>> Sven Kreyer auf FuPa

4. Platz: Marcel Platzek mit 89 Toren in der Regionalliga West

Marcel Platzek verlässt Rot-Weiss Essen und die Regionalliga West, aber in die 4. Liga will er spätestens im Sommer 2022 zurückkehren. Beim 1. FC Bocholt soll das RWE-Urgestein helfen, den langersehnten mit-realisieren. Über den VfL Repelen und Borussia Mönchengladbach II kehrte Platzek im Sommer 2013 zurück und war seither Leistungsträger. 2013/14 gelangen ihm 24 Scorerpunkte.

>>> Marcel Platzek auf FuPa

5. Platz: Roman Prokoph mit 83 Toren

Roman Prokoph hat in seiner Laufbahn eine Menge erlebt. Der Stürmer lauerte in der 1. und 2. Bundesliga für den VfL Bochum im Sturm, er stürmte bei Kapfenberg in Österreich, in der 3. Liga für den VfL Osnabrück oder noch bei einigen anderen Klubs wie dem 1. FC Union Berlin, Hannover 96 oder Fortuna Köln. Mittlerweile zeigt er für den Wuppertaler SV sein Können - trotz gehobenem Fußballer-Alter.

>>> Roman Prokoph auf FuPa

6. Platz: Thomas Kraus mit 80 Toren

Nach sechs Jahren bei Borussia Mönchengladbach II zieht es Thomas Kraus im Sommer in seine Wahlheimat Köln, weshalb er eine Rückkehr zum 1. FC Köln II feiern wird. Für den Effzeh lief Kraus nämlich erstmals in der RLW auf und spielte schon vor der Neu-Strukturierung 2012 in der West-Staffel.

>>> Thomas Kraus auf FuPa

Thomas Kraus spricht im FuPa-Video-Talk unter anderem über seine Zeit in Gladbach und seinen Wechsel zum 1. FC Köln im Sommer 2021:

7. Platz: Viktor Maier mit 65 Toren

Viktor Maier hat in der Regionalliga West schon eine Menge erlebt. Der Offensivmann spielte zunächst für den SV Lippstadt, für den er auch wieder aufläuft, für Alemannia Aachen, SC Verl und den Wuppertaler SV. Außer beim WSV traf der Routinier für alle Klubs in der vierten Liga. Und das konstante Abliefern hat für einen Platz in der Top ten gesorgt.

>>> Viktor Maier auf FuPa

8. Kamil Bednarski mit 64 Toren

Die Bilanz von Kamil Bednarski ist insofern erstaunlich, dass er den Großteil seiner Tore in lediglich fünf fünf vollen Regionalliga-Spielzeiten erzielte, denn in nur fünf Saisons kam er mindestens 25-mal zum Einsatz. Mittlerweile stürmt Bednarski für den BSV Schüren in der Westfalenliga, trug vorher aber unter anderem die Trikots des VfB Hüls, SC Wiedenbrück und Rot-Weiss Essen. Am längsten Spielte er für ETB Schwarz-Weiß Essen.

>>> Kamil Bednarski auf FuPa

9. Platz: Giuseppe Pisano mit 63 Toren

Als Jahrgang 1988 hätte Giuseppe Pisano eigentlich noch ein paar Jährchen im Tank, doch der ehemalige Jugendspieler des FC Schalke 04 beendete im Sommer 2020 seine Karriere, weil Pisanos Körper unter anderem nicht mehr so richtig wollte. Zurückblicken darf er auf zwei Drittliga-Jahre beim 1. FC Saarbrücken und viele erfolgreiche Spielzeiten bei der U23 von Borussia Mönchengladbach.

>>> Giuseppe Pisano auf FuPa