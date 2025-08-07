Ewige Tabelle Kreisliga C Euskirchen

Bald geht die Saison wieder los. Hier gibt's vorher noch ein paar Statistiken!
Wir stellen hier die Top Ten der Ewigen Tabelle der Kreisliga C vor, sowie die Platzierungen aller Mannschaften, die derzeit in der Kreisliga C spielen.
Von den derzeitigen Mannschaften in der Kreisliga C schaffen es drei in die "ewige" Top Ten: Der VfB Blessem II, der VfL Kommern II und der SV Frauenberg II.
Einige Worte zur Erläuterung:
In der Kreisliga-C-Tabelle sind Mannschaften unterschiedlichen Namens (also auch SGs und Fusionen) nur dann zusammengefasst, wenn der geänderte Name keinen Unterschied in der Zusammensetzung der Vereine bedeutete. So sind also VfR Pesch und SpVg Germania Pesch-Harzheim (es gab vorher keinen Verein in Harzheim) zusammengefasst, die SpVg Nöthen-Pesch-Harzheim aber nicht.
Die zusammengefasst Liste könnte noch etwas dauern, vielleicht kommt die erst zur nächsten Saison.
In Klammern hinter den Vereinsnamen findet ihr jeweils, wenn Mannschaften mit einem anderslautenden Namen mit in der Statistik für das jeweilige Team enthalten sind, welche das sind und/oder wo das betreffende Team jetzt spielt, wenn es nicht mehr in der KL C dabei ist.
Alle Punkte wurden nach 3-Punkte-Regel umgerechnet.
1. Tus Vernich (nicht gemeldet) - 55 Jahre - 1086 Spiele - 467 Siege, 174 Unentschieden, 445 Niederlagen - 1575 Punkte - 2429:2250 Tore - Tordifferenz +179
2. TuS Elsig II (in SG Ülpenich/Nemmenich/Elsig) - 42 Jahre - 958 Spiele - 466 Siege, 161 Unentschieden, 331 Niederlagen - 1559 Punkte - 2360:1848 Tore - Tordifferenz +512
3. VfB Blessem II - 56 Jahre - 1110 Spiele - 450 Siege, 141 Unentschieden, 519 Niederlagen - 1491 Punkte - 2470:2498 Tore - Tordifferenz -28
4. BC Bliesheim II (nicht gemeldet) - 42 J - 872 Sp - 406 S, 113 U, 353 N - 1331 P - 2154:1725 - +429
5. VfL Kommern II - 37 J - 836 Sp - 401 S, 122 U, 313 N - 1325 P - 2083:1646 - +437
6. SV SW Stotzheim II - 33 J - 738 Sp - 397 S, 105 U, 236 N - 1296 P - 1959:1320 - +639
7. SC Roitzheim II (nicht gemeldet) - 54 J - 1095 Sp - 379 S, 136 U, 580 N - 1273 P - 2282:3235 - -953
8. SV Frauenberg II - 42 J - 949 Sp - 374 S, 133 U, 442 N - 1245 P - 2194:2397 - -203
9. SV Sötenich II (nicht gemeldet) - 35 J - 709 Sp - 381 S, 97 U, 231 N - 1240 P - 1986:1347 - +639
10. TuS Weiler i. d. Ebene (nicht gemeldet) - 33 J - 716 Sp - 378 S, 105 U, 233 N - 1239 P - 2029:1383 - +646
...
14. SF Wüschheim/Büllesheim II - 38 J - 777 Sp - 328 S, 136 U, 313 N - 1120 P - 1880:1645 - +235
...
19. SSV Weilerswist II - 37 J - 713 Sp - 322 S, 107 U, 284 N - 1073 P - 1810:1501 - +309
...
22. SV Schöneseiffen II - 47 J - 999 Sp - 292 S, 132 U, 575 N - 1008 P - 1774:2767 - -993
...
25. SSV Lommersum II (SV Eintracht Lommersum/Derkum II) - 24 J - 502 Sp - 304 S, 80 U, 118 N - 993 P - 1583:756 - +827
...
34. SV Bronsfeld (SV Harperscheid/Bronsfeld) - 29 J - 544 Sp - 272 S, 75 U, 197 N - 891 P - 1440:1224 - +216
...
36. RSV Arloff-Kirspenich - 22 J - 492 Sp - 267 S, 60 U, 165 N - 861 P - 1329:907 - +422
...
42. TuS Dom Esch II - 33 J - 698 Sp - 239 S, 77 U, 382 N - 794 P - 1456:2128 - -672
43. SSC Satzvey - 26 J - 550 Sp - 241 S, 57 U, 252 N - 780 P - 1335:1451 - -116
...
49. SV Concordia Weyer - 24 J - 422 Sp - 236 S, 44 U, 142 N - 752 P - 1281:862 - +419
...
53. FC Dollendorf/Ripsdorf II - 21 J - 463 Sp - 219 S, 72 U, 172 N - 729 P - 1031:862 - +169
...
65. SC GW Enzen-Dürscheven - 15 J - 356 Sp - 198 S, 55 U, 103 N - 649 P - 1072:631 - +441
...
70. TuS Mechernich II - 14 J - 279 Sp - 197 S, 30 U, 52 N - 615 P - 962:359 - +615
71. TuS Chlodwig Zülpich III - 15 J - 348 Sp - 185 S, 59 U, 104 N - 614 P - 913:574 - +339
...
92. SF Derkum-Hausweiler-Ottenheim II - 38 J - 681 Sp - 153 S, 64 U, 464 N - 523 P - 1138:2668 - -1530
...
128. VfL Niederelvenich-Mülheim-Wichterich - 10 J - 198 Sp - 108 S, 30 U, 60 N - 354 P - 651:302 - +349
...
140. VfL Kommern - 7 J - 150 Sp - 100 S, 13 U, 37 N - 313 P - 578:172 - +313
...
147. SG Flamersheim/Kirchheim II - 9 J - 151 Sp - 89 S, 17 U, 38 N - 288 P - 452:293 - +159
148. Türk Gencligi Euskirchen - 6 J - 144 Sp - 89 S, 17 U, 38 N - 284 P - 597:276 - +321
...
151. SpVg Nöthen-Pesch-Harzheim II (SV Germania II) - 9 J - 230 Sp - 80 S, 31 U, 99 N - 271 P - 454:589 - -135
...
155. SG Rotbachtal/Strempt II - 12 J - 248 Sp - 76 S, 30 U, 142 N - 258 P - 474:726 - -252
...
151. SG Billig/Veytal II - 8 J - 148 Sp - 61 S, 22 U, 65 N - 202 P - 362:385 - -23
...
230. SG Erfthöhen - 3 J - 64 Sp - 45 S, 6 U, 13 N - 141 P - 281:81 - +200
...
237. Kaller SC - 7 J - 119 Sp - 40 S, 15 U, 64 N - 135 P - 266:550 - -284
...
276. SV Rhenania Bessenich III - 11 J - 195 Sp - 29 S, 14 U, 152 N - 101 P - 267:946 - -679
...
300. SG Keldenich/Scheven II - 4 J - 75 Sp - 19 S, 16 U, 40 N - 73 P - 123:226 - -103
...
303. SG Oleftal - 1 J - 26 Sp - 22 S, 3 U, 1 N - 69 P - 75:18 - +57
...
308. TSV Schönau III - 4 J - 79 Sp - 18 S, 10 U, 51 N - 64 P - 116:230 - 114
...
335. SpVg Nöthen-Pesch-Harzheim III - 3 J - 70 Sp - 13 S. 7 U, 50 N - 46 P - 114:313 - -199
...
396. SG Ülpenich/Nemmenich/Elsig II - 2 J - 22 Sp - 1 S, 1 U, 20 N - 4 P - 30:136 - -106
...
400. ETSC, SG Bürvenich/Schwerfen/Sinzenich II und SG Hellenthal II spielen nach der Definition dieser Tabelle die erste Saison in der Kreisliga C.
Meiste Siege (467), Unentschieden (174) und Punkte: TuS Vernich II
Meiste Zugehörigkeitsjahre (56), meiste Spiele (1110) und meiste Tore (2470): VfB Blessem II
Bestes Torverhältnis (+979): SF Derkum-Hausweiler-Ottenheim
Meiste Gegentore (3235): SC Roitzheim II
Meiste Niederlagen (589): TB-SV Füssenich-Geich II
Schlechtestes Torverhältnis (-1789): SC GW Enzen-Dürscheven II
Meiste Punkte (3) und wenigste Gegentore (0) pro Spiel: SC Roitzheim IV (2020/21)
Meiste Tore pro Spiel (7): SF Wüschheim/Büllesheim (1988/89)
Wenigste Punkte (0,05) und meiste Gegentore (6,4) pro Spiel: SV Sistig/Krekel III (1990/91)
Wenigste Tore pro Spiel (0,14): SG Enzen-Dürscheven/Sinzenich II (2020/21)