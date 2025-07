Ewige Tabelle Kreisliga A Euskirchen

Bald geht die Saison wieder los. Hier gibt's vorher noch ein paar Statistiken!



Wir stellen hier die Top Ten der Ewigen Tabelle der Kreisliga A vor, sowie die Platzierungen aller Mannschaften, die derzeit in der Kreisliga A spielen.



Von den derzeitigen Mannschaften in der Kreisliga A schaffen es drei in die "ewige" Top Ten: Der SSV Lommersum, der auch die Spitzenposition einnimmt, Bezirksliga-Absteiger Dahlem und TuS Mechernich.



Einige Worte zur Erläuterung:



In Klammern hinter den Vereinsnamen findet ihr jeweils, wenn Mannschaften mit einem anderslautenden Namen (SG, Altvereine, Namensänderungen) mit in der Statistik für das jeweilige Team enthalten sind, welche das sind.. Bei SGs und Fusionen wurde immer dasjenige Team gewählt, das bei Gründung der SG/Fusion die höchste Platzierung in der Tabelle innehatte.



Alle Punkte wurden nach 3-Punkte-Regel umgerechnet.