EWG-Cup in Eisenhüttenstadt: Tradition trifft Derbycharakter

Mit dem 10. EWG-Cup startet der FSV Dynamo Eisenhüttenstadt am Samstag die große Hallenturnierserie des Winters. Acht Herrenmannschaften, zwei Vorrundengruppen und eine konsequent durchstrukturierte Endphase machen das Turnier zum sportlichen Höhepunkt des Tages. Ab 15 Uhr wird die Halle zum Schauplatz von regionalen Duellen, klarem Wettbewerb und einem Turnier, das sportlich wie organisatorisch Maßstäbe setzt.

Ein Jubiläum als sportlicher Rahmen Der EWG-Cup wird bereits zum zehnten Mal ausgespielt und hat sich damit fest im regionalen Hallenkalender etabliert. Austragungsort ist Eisenhüttenstadt, wo der FSV Dynamo Eisenhüttenstadt nicht nur Gastgeber, sondern auch einer der sportlichen Bezugspunkte des Turniers ist. Die Spielzeit beträgt zwölf Minuten pro Partie, was Raum für Struktur lässt, zugleich aber jede Unachtsamkeit sofort bestraft.

Der Turnierbeginn mit klarer Taktung Der erste Anstoß erfolgt um 15 Uhr mit dem Spiel des FSV Dynamo Eisenhüttenstadt gegen die SG Dynamo Schwerin II. Bereits in dieser frühen Phase entscheidet sich, welche Mannschaften schnell in den Hallenrhythmus finden. Die enge Abfolge der Spiele lässt kaum Zeit zur Anpassung, sodass Konzentration und Effizienz von Beginn an gefragt sind.

Zwei Gruppen als Fundament des Turniers Die Vorrunde wird in zwei Vierergruppen gespielt. In der Gruppe A treffen der FSV Dynamo Eisenhüttenstadt, der SV Blau-Weiß Markendorf, der SV Rot-Weiß Reitwein und die SG Dynamo Schwerin II aufeinander. Die Gruppe B setzt sich aus SG Dresden Striesen, dem FC Eisenhüttenstadt, dem Breesener SV Guben Nord und der zweiten Mannschaft des 1. FC Frankfurt zusammen. Der Modus ist klar: Jeder gegen jeden, die beiden besten Teams jeder Gruppe erreichen das Halbfinale.

Der Übergang in die K.-o.-Phase

Ab 18:01 Uhr beginnt mit den Halbfinals die entscheidende Phase des Turniers. Der Sieger der Gruppe A trifft auf den Zweiten der Gruppe B, parallel spielt der Gruppensieger der Gruppe B gegen den Zweiten der Gruppe A. Ab diesem Zeitpunkt gibt es keine Absicherung mehr. Ein Spiel entscheidet über den Einzug ins Finale oder den Weg in die Platzierungsspiele.

Platzierungsspiele als Teil des Gesamtkonzepts

Auch die Teams, die das Halbfinale nicht erreichen, bleiben bis zum Ende eingebunden. Um 18:29 Uhr wird Platz sieben ausgespielt, um 18:43 Uhr folgt das Spiel um Platz fünf. Diese Begegnungen sorgen dafür, dass jede Mannschaft einen sportlichen Abschluss erhält und der Turnierverlauf seine Geschlossenheit behält.

Das Spiel um Platz drei als letzte Bewährungsprobe

Um 18:57 Uhr treffen die Verlierer der beiden Halbfinals im Spiel um Platz drei aufeinander. Hier geht es nicht nur um eine Platzierung, sondern auch um Prestige und die Chance, das Turnier mit einem Erfolgserlebnis zu beenden. Gerade nach einem intensiven Turnierverlauf ist diese Partie ein Test der mentalen Stärke.

Das Finale als Höhepunkt des Tages

Das Endspiel ist für 19:11 Uhr angesetzt. Zwölf Minuten entscheiden dann über den Turniersieg beim 10. EWG-Cup. In diesem Spiel verdichtet sich der gesamte Turniertag: Tempo, Präzision und Nervenstärke bestimmen, wer den Pokal der Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft in Empfang nehmen darf.

Ehrungen und Einbettung in die Turnierserie

Neben den Platzierungen werden beim EWG-Cup auch individuelle Leistungen ausgezeichnet. Geehrt werden der beste Torhüter, der beste Spieler sowie der beste Torschütze. Gleichzeitig ist das Turnier Teil einer umfassenden Hallenturnierserie des FSV Dynamo Eisenhüttenstadt, die Wettbewerbe von den Junioren bis zu den Männermannschaften umfasst.