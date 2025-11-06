Ewattingens Trainer hofft als unverbesserlicher Optimist auf Besserung

Der SV Ewattingen hinkt hinter den eigenen Erwartungen hinterher. Nun hat er den SV Titisee zu Gast, der ebenfalls in der tabellarischen Gefahrenzone steht, aber aufsteigende Form an den Tag legt.

Seinen Optimismus kann nichts so leicht erschüttern. Diese Eigenschaft dürfte Arvin Davitian gerade jetzt gute Dienste erweisen. Sonst könnte er in diesen tristen Novembertagen angesichts der mindestens ebenso tristen Tabellensituation kurz vor einer (Fußball)-Depression stehen. Zehn Punkte nach elf Spieltagen sind nicht unbedingt das, was sich Ewattingens Trainer vor der Saison vorgestellt hatte. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.