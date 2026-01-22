Ewattingens Trainer Arvin Davitian weiß: "Von nichts kommt nichts!"

So viel steht fest: Das vergangene Jahr wird einen Ehrenplatz in der Geschichte des SV Ewattingen einnehmen. Nach 16 Jahren feierte der Verein die Rückkehr in die Kreisliga A. Passgenau zum 75. Geburtstag, der ebenfalls ausgiebig zelebriert wurde. Mit großen Hoffnungen und mindestens ebenso großen Ambitionen starteten die Blau-Weißen in die Runde. Und siehe da: Gleich das erste Spiel gewannen sie gegen Bezirksliga-Absteiger SG Kirchen-Hausen mit 3:1. Doch danach war es mit der Herrlichkeit ziemlich schnell vorbei. Es folgte eine Niederlagenserie, die für reichlich Ernüchterung sorgte. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.