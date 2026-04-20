Ewattingens Trainer Arvin Davitian: "Müssen mit einem Fluch leben"

In der Fußball-Kreisliga-A kann das Top-Trio Hölzlebruck, Riedböhringen/Fützen und Grafenhausen Siege einfahren. Von Schlusslicht Pfohren kommt ein Lebenszeichen. Und Ewattingens Trainer verzweifelt.
In dieser Liga spitzt sich die Lage immer mehr zu - und das an beiden Enden der Tabelle. Vorne mischt sich so langsam, aber sicher der SV Grafenhausen in den Zweikampf zwischen dem SV Hölzlebruck und der SG Riedböhringen ein. Und hinten verspricht der Abstiegskampf Nervenkitzel bis zum Schluss.
Die SG St. Märgen/St. Peter siegte gegen den SV Eisenbach knapp mit 1:0 (0:0). Die Gastgeber ließen vor 170 Zuschauern in der Anfangsphase gute Möglichkeiten liegen. In der 69. Minute dann Eckball für die SG St. Märgen/St. Peter, und Abwehrspieler Simon Neininger donnerte den Ball im Stile eines Stürmers in den eigenen Kasten. Mehr dazu und alle Infos zu allen Spielen (BZ-Plus).