Ewattingens Trainer Arvin Davitian: "Müssen mit einem Fluch leben" Von Schlusslicht Pfohren kommt ein Lebenszeichen +++ Ewattingens Trainer verzweifelt von Heinz Wittmann (BZ) · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Paul Zepf landete hier zwar hart auf dem Hosenboden, doch er holte mit der SG Lenzkirch-Saig zumindest einen Punkt gegen die SG Kirchen-Hausen. – Foto: Wolfgang Scheu

In der Fußball-Kreisliga-A kann das Top-Trio Hölzlebruck, Riedböhringen/Fützen und Grafenhausen Siege einfahren. Von Schlusslicht Pfohren kommt ein Lebenszeichen. Und Ewattingens Trainer verzweifelt.

In dieser Liga spitzt sich die Lage immer mehr zu - und das an beiden Enden der Tabelle. Vorne mischt sich so langsam, aber sicher der SV Grafenhausen in den Zweikampf zwischen dem SV Hölzlebruck und der SG Riedböhringen ein. Und hinten verspricht der Abstiegskampf Nervenkitzel bis zum Schluss.