EWAG-Hallenturniertage: Zwei Tage Fußball, ein langer Sonntag

Die Dreifachturnhalle in Weißenhorn wird am kommenden Wochenende, 10. und 11. Januar 2026, zum Schauplatz der EWAG-Hallenturniertage. Zwei Tage lang steht die Halle ganz im Zeichen des Hallenfußballs – von den Bambinis bis zu den Aktiven. Der sportliche Höhepunkt folgt am Sonntag mit dem 45. EWAG-Hallenturnier des SV Grafertshofen, bei dem acht Herrenmannschaften um den Turniersieg spielen. Ein straffer Zeitplan, kurze Spielzeiten und ein klassischer Modus versprechen intensive Begegnungen und einen langen Turniertag.

Der Sonntag als sportlicher Höhepunkt Mit dem 45. Hallenturnier des SV Grafertshofen erreicht das Wochenende seinen zentralen Punkt. Acht Herrenmannschaften treten an, gespielt wird in zwei Vierergruppen mit einer Spielzeit von zwölf Minuten. Der Modus ist klar strukturiert: Vorrunde, Halbfinals, Platzierungsspiele und ein Finale am späten Nachmittag. Für viele Teams ist dieses Turnier ein fester Bestandteil der Winterpause.

Ein Wochenende im Zeichen des Hallenfußballs Die EWAG-Hallenturniertage verbinden Breite und Spitze des Amateurfußballs. Bereits am Samstag gehört die Halle dem Nachwuchs. Ab 9 Uhr starten die F-Junioren, gefolgt von der E-Jugend ab 12 Uhr, der D-Jugend ab 15 Uhr und der C-Jugend ab 18 Uhr. Der Sonntag beginnt um 9:30 Uhr mit den Bambinis, ehe ab 13:30 Uhr die Aktiven das sportliche Kommando übernehmen. Diese Abfolge macht die Turniertage zu einem generationenübergreifenden Ereignis.

Gruppe A: Gastgeber im direkten Vergleich

In der Gruppe A treffen die SGM Aufheim Holzschwang, der SV Beuren, der SC Lehr und der Gastgeber SV Grafertshofen aufeinander. Der Auftakt erfolgt um 13:30 Uhr mit der Partie SC Lehr gegen SGM Aufheim Holzschwang. Für den SV Grafertshofen bedeutet die Gruppenphase nicht nur sportliche Herausforderung, sondern auch die Rolle des Gastgebers vor heimischer Kulisse. Die Konstellation verspricht enge Spiele, da alle Teams in kurzer Abfolge gegeneinander antreten.

Gruppe B: Lokale Duelle und klare Wege

Die Gruppe B ist mit dem TSV Babenhausen II, dem FV Weißenhorn, dem SV Pfaffenhofen und dem SV Grafertshofen II besetzt. Der erste Vergleich dieser Gruppe steigt um 13:44 Uhr zwischen TSV Babenhausen II und SV Grafertshofen II. Gerade diese Gruppe lebt von regionalen Duellen und kurzen Wegen, was die Intensität der Begegnungen zusätzlich steigert.

Der Vorrundenmodus als Taktgeber

Zwischen 13:30 Uhr und 16:04 Uhr stehen die zwölf Vorrundenspiele auf dem Programm. Die Pausen sind knapp bemessen, der Rhythmus hoch. Zwölf Minuten Spielzeit lassen kaum Raum für Fehlerkorrekturen. Wer früh in Rückstand gerät, muss sofort reagieren. Die Tabelle entwickelt sich dynamisch, jedes Tor wirkt sich unmittelbar auf die Platzierung aus.

Der Übergang in die K.-o.-Phase

Ab 16:31 Uhr beginnt die entscheidende Phase des Turniers mit den beiden Halbfinals. Der Zweite der Gruppe A trifft auf den Ersten der Gruppe B, anschließend spielt der Erste der Gruppe A gegen den Zweiten der Gruppe B. Ab diesem Moment zählt nur noch das Ergebnis. Die Vorrunde dient dann lediglich als Wegbereiter für die entscheidenden Minuten.

Platzierungsspiele ohne Bedeutungslosigkeit

Auch für die Teams, die das Finale nicht erreichen, bleibt der Wettbewerb erhalten. Um 16:59 Uhr wird Platz sieben ausgespielt, um 17:13 Uhr folgt das Spiel um Platz fünf. Diese Begegnungen sorgen dafür, dass jede Mannschaft einen sportlichen Abschluss erhält und der Turniertag seine Geschlossenheit behält.

Das Finale als Schlusspunkt

Das Spiel um Platz drei ist für 17:27 Uhr angesetzt, das Finale folgt um 17:41 Uhr. Zwölf Minuten entscheiden dann über den Turniersieg beim 45. EWAG-Hallenturnier des SV Grafertshofen. Nach einem langen Wochenende bündeln sich hier Tempo, Konzentration und Emotionen.