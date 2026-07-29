evo-kidsday 2026 – Über 160 Kinder im Fußballfieber

Bereits im Vorfeld war die 13. Auflage der traditionsreichen und Dank der evo kostenlosen Veranstaltung nach zwei Tagen restlos ausgebucht. Auch in diesem Jahr wurde den mehr als 160 Nachwuchskickern im Alter von sechs bis zwölf Jahren ein abwechslungsreiches Programm geboten.
Neben einem spannenden Fußballparcours, bei dem die Kinder an verschiedenen Stationen wie Torwandschießen, Fußballtennis und Fußballdarts ihr Können unter Beweis stellen konnten, sorgten ein gemeinsames Mittagessen sowie eine ganztägige Verpflegung mit gesunden Snacks wie Bananen, Äpfeln und Müsliriegeln für das leibliche Wohl. Ein weiteres Highlight war der Besuch des evo-Maskottchens Rasmus, das bei den Kindern für strahlende Gesichter sorgte.
Als Erinnerung an dieses besondere Erlebnis erhielt jedes Kind eine Urkunde sowie ein passendes T-Shirt. Darüber hinaus konnten die Kinder bei einer Stadionführung einen Blick hinter die Kulissen des Stadions Niederrhein werfen und sich bei einer Autogrammstunde mit den RWO-Profis Unterschriften und Fotos ihrer Idole sichern.
Außerdem erhielt jedes Kind zwei Freikarten für ein Heimspiel von Rot-Weiß Oberhausen in der anstehenden Regionalliga-West-Saison, um die Kleeblätter live in Aktion zu erleben.
„Der evo-Kidsday ist fest im Veranstaltungskalender von Rot-Weiß Oberhausen verankert und für uns jedes Jahr aufs Neue ein echtes Highlight“, erklärt RWO-Geschäftsführer Maximilian Gregorius. „Es ist schön zu sehen, mit wie viel Freude und Begeisterung die Kinder dabei sind. Sie stehen an diesem Tag ganz klar im Mittelpunkt, und wir freuen uns sehr, ihnen gemeinsam mit evo dieses besondere Erlebnis ermöglichen zu können.“
Der 13. evo-kidsday war ein voller Erfolg und bot zwei Tage voller Spiel, Spaß, Spannung und Gemeinschaft.
Rot-Weiß Oberhausen bedankt sich herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie den zahlreichen Helferinnen und Helfern, die diesen großartigen Tag möglich gemacht haben.
Ein besonderer Dank gilt zudem unserem Hauptsponsor, der Energieversorgung Oberhausen AG. Mit ihrem herausragenden sozialen Engagement hat die evo auch in diesem Jahr maßgeblich dazu beigetragen, Kindern und ihren Familien zwei unvergessliche Tage zu schenken und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.
„Wir freuen uns Jahr für Jahr auf den evo-kidsday“, war Margit Fink, verantwortlich für Spenden und Sponsoring bei der evo, nach der gelungenen Veranstaltung begeistert. „Der kidsday gehört mittlerweile fest zum Sommerferienprogramm in Oberhausen dazu. Es ist jedes Jahr aufs Neue schön zu sehen, dass so viele Kinder einen Tag voller Bewegung, Spaß und Fußball-Action bei RWO verbringen können – und das für die Teilnehmenden völlig kostenlos.“