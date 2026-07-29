evo-kidsday 2026 – Über 160 Kinder im Fußballfieber Am 23. und 24. Juli 2026 fand erneut der beliebte evo-kidsday auf dem Kunstrasen des RWO-Nachwuchszentrums statt und begeisterte wieder zahlreiche Kinder. von RWO / Lennard Becker · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

evo-kidsday 2026 – Über 160 Kinder im Fußballfieber – Foto: RWO

Bereits im Vorfeld war die 13. Auflage der traditionsreichen und Dank der evo kostenlosen Veranstaltung nach zwei Tagen restlos ausgebucht. Auch in diesem Jahr wurde den mehr als 160 Nachwuchskickern im Alter von sechs bis zwölf Jahren ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Neben einem spannenden Fußballparcours, bei dem die Kinder an verschiedenen Stationen wie Torwandschießen, Fußballtennis und Fußballdarts ihr Können unter Beweis stellen konnten, sorgten ein gemeinsames Mittagessen sowie eine ganztägige Verpflegung mit gesunden Snacks wie Bananen, Äpfeln und Müsliriegeln für das leibliche Wohl. Ein weiteres Highlight war der Besuch des evo-Maskottchens Rasmus, das bei den Kindern für strahlende Gesichter sorgte. Als Erinnerung an dieses besondere Erlebnis erhielt jedes Kind eine Urkunde sowie ein passendes T-Shirt. Darüber hinaus konnten die Kinder bei einer Stadionführung einen Blick hinter die Kulissen des Stadions Niederrhein werfen und sich bei einer Autogrammstunde mit den RWO-Profis Unterschriften und Fotos ihrer Idole sichern.

Außerdem erhielt jedes Kind zwei Freikarten für ein Heimspiel von Rot-Weiß Oberhausen in der anstehenden Regionalliga-West-Saison, um die Kleeblätter live in Aktion zu erleben. „Es ist schön zu sehen, mit wie viel Freude und Begeisterung die Kinder dabei sind.“ „Der evo-Kidsday ist fest im Veranstaltungskalender von Rot-Weiß Oberhausen verankert und für uns jedes Jahr aufs Neue ein echtes Highlight“, erklärt RWO-Geschäftsführer Maximilian Gregorius. „Es ist schön zu sehen, mit wie viel Freude und Begeisterung die Kinder dabei sind. Sie stehen an diesem Tag ganz klar im Mittelpunkt, und wir freuen uns sehr, ihnen gemeinsam mit evo dieses besondere Erlebnis ermöglichen zu können.“