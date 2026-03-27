Evesen unter Druck: Jetzt muss die Antwort kommen

– Foto: Sascha Drenth

Nach der deutlichen Niederlage im Spitzenspiel steht VfR Evesen unter Zugzwang. Beim abstiegsbedrohten SV Germania Helstorf zählt für den Tabellenzweiten nur eines: eine klare Antwort auf das 0:3 zuletzt.

Burak Buruk (Trainer VfR Evesen) erwartet eine unangenehme Aufgabe: „Ich erwarte wieder einen tiefen Gegner, die über Kampf kommen werden, auf Konter spielen werden, aber wir konzentrieren uns auf unser Spiel und ich erwarte definitiv Reaktion und ein richtiges Gesicht wieder von uns. Und das werden wir auch zeigen, das müssen wir auch zeigen.“

Während Evesen mit 44 Punkten weiterhin auf Rang zwei liegt, kämpft Helstorf als Tabellenelfter (23 Punkte) um Abstand zur unteren Zone – und bewies beim 2:2 in Neuenkirchen Moral.

Personell muss der Aufstiegsanwärter jedoch improvisieren. Hinter Kapitän Lennard Heine und Shaalan Khairi stehen krankheitsbedingt Fragezeichen, zudem fehlen mit Lukas Urbansky und Philipp Rohde zwei Spieler aus disziplinarischen Gründen. Dennoch gibt sich Buruk selbstbewusst: „Wir haben trotzdem genug Mann dabei und immer noch genug Qualität. Und mit dem richtigen Gesicht oder mit der richtigen Einstellung wollen wir dieses Spiel für uns entscheiden.“

Das Hinspiel gewann Evesen knapp mit 2:1 – ein Fingerzeig darauf, dass Helstorf durchaus in der Lage ist, dem Favoriten Probleme zu bereiten. Gerade mit der zu erwartenden kompakten Defensive und schnellem Umschaltspiel dürfte der Aufsteiger versuchen, erneut Nadelstiche zu setzen.

Für Helstorf spricht zudem das Momentum aus dem späten Punktgewinn zuletzt, während Evesen nach dem Dämpfer gegen Tabellenführer SC Twistringen liefern muss.