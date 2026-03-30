Evesen setzt ein Zeichen

– Foto: Sascha Drenth

Manchmal sind es nicht nur die Tore, die eine Geschichte erzählen, sondern die Haltung dahinter. Beim 3:0-Erfolg des VfR Evesen beim SV Germania Helstorf war es genau diese Haltung, die Trainer Burak Buruk hinterher betonte: „Das Spiel war auf jeden Fall ein richtiges Zeichen von uns.“

Trotzdem fiel die Führung: In der 31. Minute traf Civan Ertem nach einem Angriff über die rechte Seite zum 1:0. „Wir haben uns sehr gut durchgespielt, über rechts hinter die Abwehr gekommen.“ Evesen blieb am Drücker und erhöhte noch vor der Pause durch Gabriel Khalaf (40.): „Paskal Fichtner legt zurück auf Gabriel und der schiebt in die lange Ecke ein.“

Dieses „Zeichen“ zeigte sich früh. Evesen übernahm von Beginn an die Initiative, bestimmte das Spielgeschehen und kam zügig zu ersten Abschlüssen. „Wir waren direkt aktiv, mit dem Ball, auch gegen den Ball“, sagte Buruk. Trotz der klaren Spielanteile blieb die Chancenverwertung zunächst ein Manko: „In der ersten Halbzeit hatten wir vier, fünf sehr gute Abschlussmöglichkeiten, die wir nicht genutzt haben.“

Doch die Partie war damit keineswegs entschieden. „In der Halbzeit habe ich gesagt, dass ein 2:0 immer gefährlich ist“, erklärte Buruk. Auch nach dem Seitenwechsel erspielte sich seine Mannschaft klare Möglichkeiten, ließ jedoch die Entscheidung liegen: „Wir kommen raus und haben vier, fünf hundertprozentige Torchancen, machen die aber nicht rein.“ Helstorfs Torwart hielt seine Mannschaft im Spiel: „Zwei Bälle hat er wirklich stark pariert.“

So blieb Helstorf im Spiel und kam zu eigenen Momenten. „Sie haben gut verteidigt, hatten eine gute Körpersprache und wurden auch von den Zuschauern nach vorne gepusht“, sagte Buruk. In einer kritischen Phase musste Evesen sogar auf der Linie klären: „Wenn der Ball reingeht, wird es nochmal eng.“

Erst kurz vor Schluss fiel die Entscheidung. Hassan Ghonaim traf in der 89. Minute zum 3:0, nachdem sein erster Versuch noch geblockt worden war: „Den zweiten schiebt er in die lange Ecke. Dann war das Spiel entschieden.“

Mit dem Auswärtssieg untermauert der VfR Evesen seine Position im oberen Tabellendrittel der Bezirksliga Hannover Staffel 1 und bleibt erster Verfolger von Spitzenreiter SC Twistringen. Vor allem aber war es ein Auftritt, der dem eigenen Anspruch gerecht wurde: „Dieses Gesicht, was ich erwartet habe, haben wir gleich gezeigt.“

SV Germania Helstorf – VfR Evesen 0:3

SV Germania Helstorf: Kai-Jan Machulla, Mika Pich (20. Marvin Bremer), Frederik Wiese (65. Arne Schneekönig), Nils Bruns, Max Gerns, Nico Kiedrowski (44. Hajo Al Mahshoush), Leon Koch, Lukas Bertram, Tobias Schild (73. Sascha Bremer), Moritz Blanke, Michael Draper (87. Dominik Kluttig) - Trainer: Matthias Maszke

VfR Evesen: Joey Bolm, Samuel Pentke, Gabriel Khalaf (82. Abdülkadir Özden), Nico Stolte, Fin Alack (57. Philipp Spannuth), Emilio Enzi, Paskal Fichtner (75. Saif Hussain), Cedric Schröder, Luca Sanapo, Jiyan-Devtan Cetin (67. Shaalan Khairi), Civan Ertem (82. Hassan Ghonaim) - Co-Trainer: Yasin Korkmazyigit - Co-Trainer: Julian Lüders (geb. Knickmeier) - Trainer: Burak Buruk

Schiedsrichter: Niklas Meier

Tore: 0:1 Civan Ertem (31.), 0:2 Gabriel Khalaf (40.), 0:3 Hassan Ghonaim (89.)