Evesen macht es deutlich

– Foto: Sascha Drenth

Evesen setzte sofort den Ton. Bereits in der zweiten Minute traf Paskal Fichtner zur Führung (2.), nur wenige Augenblicke später erhöhte Shaalan Khairi auf 2:0 (6.). „Wir hatten von Anfang an alles im Griff und haben sehr früh zwei Tore erzielt“, sagte Buruk. Das zweite Tor sei „sehr gut herausgespielt“ gewesen, über die linke Seite, „der Ball wird quergelegt, und er muss nur noch einschieben“.

Es war ein Spiel, das keine Anlaufzeit benötigte. Beim 5:0-Erfolg des VfR Evesen gegen den TuS Drakenburg entschied der Tabellenführer die Partie früh – und bestätigte seine Dominanz über die gesamte Spielzeit. Trainer Burak Buruksprach von einem Ergebnis, „das den Spielverlauf widerspiegelt“.

Auch im weiteren Verlauf blieb das Spiel einseitig. Emilio Enzi erhöhte nach einer schnellen Kombination über die rechte Seite per Halbvolley auf 3:0 (36.). „Auch das dritte Tor war sehr gut herausgespielt“, so Buruk. Spätestens mit dem vierten Treffer durch Paskal Fichtner kurz vor der Pause (43.) war die Partie entschieden.

Nach dem Seitenwechsel nahm Evesen das Tempo etwas heraus, ohne die Kontrolle zu verlieren. „Danach ist klar, dass man dieses Tempo nicht mehr über die gesamte Spielzeit halten kann“, erklärte Buruk. Mit Blick auf die Belastung reagierte er früh: „Wir haben relativ früh gewechselt auch mit Blick auf die Belastung.“

Die Partie blieb dennoch unter Evesener Kontrolle. Civan Ertem stellte in der Schlussphase den Endstand her (78.). Darüber hinaus ließ die Mannschaft weitere Chancen ungenutzt, unter anderem einen verschossenen Foulelfmeter. „Wir hatten noch gute Möglichkeiten, das Ergebnis weiter zu erhöhen“, sagte Buruk.

Defensiv ließ der Tabellenführer kaum etwas zu. „Wir hatten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz und haben kaum etwas zugelassen.“ Auch die wenigen Umschaltmomente des Gegners blieben ungefährlich: „In der zweiten Halbzeit hatte der Gegner ein, zwei Konter, aber nichts Gefährliches.“

Am Ende stand ein deutlicher Erfolg, der auch in der Höhe den Spielverlauf widerspiegelte. „Das 5:0 ist klar und deutlich. Die Höhe passt auf jeden Fall, es hätte sogar noch höher ausfallen können.“

Mit dem Sieg übernimmt der VfR Evesen die Tabellenführung und liegt nun mit 65 Punkten vor dem SC Twistringen. Ein Auftritt, der nicht nur durch Effizienz, sondern vor allem durch Konsequenz überzeugte.

VfR Evesen – TuS Drakenburg 5:0

VfR Evesen: Christian Förster, Samuel Pentke, Gabriel Khalaf, Nico Stolte, Philipp Spannuth, Emilio Enzi, Paskal Fichtner (53. Abdülkadir Özden) (73. Ismail Kasso), Cedric Schröder (53. Luan Kelmendi), Luca Sanapo (73. Ali Hussain Haji), Shaalan Khairi (53. Jiyan-Devtan Cetin), Civan Ertem - Co-Trainer: Yasin Korkmazyigit - Co-Trainer: Julian Lüders (geb. Knickmeier) - Trainer: Burak Buruk

TuS Drakenburg: Pascal Draeger, Lucas Teichmann, Elias Hachmeyer, Joshua Draeger, Jarne Oldenstädt, Kai Rieckhof, Kevin Dalmann (79. Jannik Reinert), Jonas Brede, Mika Helfers, Maxim Penger, Gabriel Czyborra (62. Jan Bongard) - Trainer: Tim Rehm - Trainer: Stefan Czyborra - Co-Trainer: Martin Schultz

Schiedsrichter: Kayahan Meseli

Tore: 1:0 Paskal Fichtner (2.), 2:0 Shaalan Khairi (6.), 3:0 Emilio Enzi (36.), 4:0 Paskal Fichtner (43.), 5:0 Civan Ertem (78.)