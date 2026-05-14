Eversens Befreiungsschlag im Derby - EE gibt Führung aus der Hand

Mit dem dritten Sieg aus den letzten vier Spielen entledigt sich die FG Düshorn/Krelingen wohl endgültig ihren Abstiegssorgen. Das Derby gegen den TV Jahn Schneverdingen II eröffnete Yusuf Kocabas (9.) mit dem Führungstreffer, doch Michel Heering glich noch vor der Pause aus (34.). Nach dem Seitenwechsel avancierte Andreas Brausmann mit einem Doppelpack zum Matchwinner (56., 74.). Dass Torhüter Andre Reckleben kurz darauf einen Strafstoß von Julius Baden parierte, verhalf den Gastgebern zu ruhigeren Schlussminuten (76.). Aufgrund des besseren Torverhältnissen überholt Düshorn den direkten Kontrahenten im Tableau, beide Teams sollten mit 37 Punkten aber Planungssicherheit für eine weitere Bezirksliga-Spielzeit haben.

Dass Luis Harms (51.) und Ole Albers (53.) den zweiten Durchgang mit einem weiteren Doppelschlag eröffneten, war der Grundstein zum MTV-Auswärtssieg. Lucas Meyer machte wenige Minuten später schon den Deckel drauf (58.). Die Eintracht verpasst damit Bonuspunkte, um die Abstiegsplätze zu verlassen, Egestorf festigt den dritten Platz.

Nach der 0:8-Pleite gegen Düshorn/Krelingen drohte dem MTV Egestorf scheinbar die nächste Ohrfeige: Die Eintracht Elbmarsch war hochmotiviert einen wichtigen Dreier im Kampf um den Klassenerhalt einzufahren und legte durch den Ex-Egestorfer Daniel Macknow (10.) und Lars Bockhoff (22.) hochmotiviert doppelt vor. Erst mit einem Freistoß-Tor brachte Florian Eggert die Gäste in die Spur (29.), Lasse Albers glich nur zwei weitere Zeigerumdrehungen später aus (31.).

Sicherlich gab es angenehmere Momente in der laufenden Spielzeit, um beim abgeschlagenen Schlusslicht aus Hermannsburg zu gastieren. Immerhin zeigte sich der TuS zuletzt stark formverbessert und war vier Mal in Folge ungeschlagen geblieben. Eversen/Sülze hingegen war aufgrund dreier Niederlagen am Stück tiefer in den Abstiegsstrudel geraten und brauchte dringend einen Dreier, um sich ein wenig Luft zu verschaffen.

Tatsächlich gelang es dem Aufsteiger trotz des Drucks einen konzentrierten Vortrag zu halten, den David Patzelt mit dem Führungstor veredelte (14.). Anschließend fand der Underdog besser in die Begegnung, doch Eversens Hintermannschaft verteidigte die Bemühungen des Gegenübers souverän weg. Im zweiten Durchgang war es Moritz Stahlmann, der als Gefoulter selbst vom Punkt antrat und die Führung auf 2:0 stellte (56.). Der TuS darf sich damit zwar noch nicht in Sicherheit wiegen, landet aber mit vorerst vier Zählern Vorsprung auf die Abstiegszone einen Befreiungsschlag.

TuS-Cheftrainer Nils Rogge: „In den ersten 20 Minuten haben wir ihnen gar keine Luft gelassen und waren klar überlegen. Anschließend ist Hermannsburg besser ins Spiel gekommen, hat sich bestimmt zehn Ecken erarbeitet und war darüber sowie Einwürfe gefährlich. Wir waren im Spiel nach vorne in den Pässen nicht mehr genau genug, wo wir einige Angriffe noch besser hätten ausspielen können. Nach dem 2:0 hatte Hermannsburg mehr Spielanteile, unserer Viererkette war aber überragend und hat alles wegverteidigt, sodass sie aus dem Spiel heraus keine richtige Chance hatten. Sonst war der Sieg für mein Gefühl nie gefährdet, obwohl Hermannsburg Druck gemacht hat – unterm Strich ein völlig verdienter Sieg.“