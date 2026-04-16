Eversen erobert den Deich - Elstorf II feiert einen Fünferpacker

– Foto: Felix Schlikis

Der TuS Eversen/Sülze feiert am Deich Big Points im Kampf um den Ligaverbleib in der Bezirksliga Lüneburg 2. In der Kreisliga Harburg feiert der TSV Elstorf II einen Fünferpacker, der VfL Maschen bleibt über seine Nachholspiele im Aufstiegsrennen.

Bezirksliga Lüneburg 2

Der TuS Eversen/Sülze eröffnet den 24. Bezirksliga-Spieltag schon am Mittwochabend erfolgreich. Der Aufsteiger nutzte eine frühe Gelegenheit, um durch Jona Faller den Treffer des Tages zu erzielen (7.). Anschließend haderten die Gäste mit ihrer Chancenverwertung, als sie zu zweit auf das gegnerische Tor zusteuerten, der letzte Pass aber zu steil geriet. Nach einem zu kurz geratenen Rückpass kam stattdessen beinahe die Eintracht zurück ins Spiel. Letztlich reichte Eversen/Sülze der knappe Vorsprung aber, um sich im Kampf um den Ligaverbleib viel Luft zu verschaffen. TuS-Cheftrainer Nils Rogge: „Wir kommen super ins Spiel rein und nutzen gleich unsere erste Chance. Elbmarsch hat über 90 Minuten lange Bälle gespielt, wir haben aber jeden Zweikampf angenommen und sind eklig gewesen. Das musst du über 90 Minuten erstmal so wegverteidigen. Weil wir den Sack vorher zu machen müssen, machen wir uns das Leben selber schwer. Ich finde, wir haben den Sieg dann verdient über die Linie gebracht.“

Kreisliga Harburg

Am vergangenen Wochenende war Kevin Machado noch der Held der Elstorfer Bezirksliga-Elf in Buchholz, nun setzte der Offensivakteur noch einen oben drauf. Mit einem Fünferpack schoss der 25-Jährige den TSV Elstorf II in einer wilden Begegnung zu wichtigen drei Punkte im Kampf um den Ligaverbleib. TSV-Cheftrainer Kristopher Mau: "Das war heute ein wildes Spiel mit offenem Visier auf beiden Seiten. Taktisch sicherlich nicht auf höchstem Niveau, dafür aber mit enormem Tempo und viel „Kick and Rush“. Beide Mannschaften haben sich einige eklatante Fehler erlaubt, wodurch ein sehr torreiches Spiel entstanden ist – ein 6:6 oder sogar 8:8 wäre durchaus möglich gewesen. Umso wichtiger ist es für uns, dass wir diesen offenen Schlagabtausch am Ende für uns entscheiden und die drei Punkte zuhause behalten. Das freut uns enorm und es sind ganz wichtige Punkte gewesen. Herausragend war heute die Leistung von Kev mit fünf Treffern – das ist absolut außergewöhnlich. Wir freuen uns sehr für ihn und seine starke Leistung."