Evers: "Zu keinem Zeitpunkt Zweifel am Sieger" VfL Bückeburg gewinnt souverän gegen Heiligenfelde von ck · Heute, 06:13 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Der VfL Bückeburg hat am 19. Spieltag der Bezirksliga Hannover, Staffel 1 einen klaren Heimsieg eingefahren. Gegen den Tabellenletzten SV Heiligenfelde setzte sich die Mannschaft mit 5:0 durch und verbesserte sich mit nun 38 Punkten auf den dritten Tabellenplatz.

Von Beginn an bestimmte Bückeburg das Geschehen. „Es war ein sehr souveräner Auftritt der Jungs“, sagte Co-Trainer Michael Evers. „Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben Heiligenfelde tief in deren eigene Hälfte drängen können und uns schon zu Beginn einige Tormöglichkeiten erspielen können.“ Die frühe Führung fiel folgerichtig. In der siebten Minute profitierte Alexander Bremer von einer unzureichenden Klärung nach einem Chipball von Kieron Pöhler. „Der Ball landete schließlich bei Alexander Bremer, der keine große Mühe hatte, die 1:0-Führung zu erzielen“, so Evers.

Doppelschlag entscheidet die Partie frühzeitig Auch danach blieb Bückeburg überlegen. Heiligenfelde fand kaum Entlastung. „In der Folgezeit das gleiche Bild, Heiligenfelde konnte kaum Entlastung schaffen und wir hatten mehrere Möglichkeiten, die Führung auszubauen“, erklärte Evers. Das 2:0 fiel in der 32. Minute. Dominik Weiß setzte sich über die linke Seite durch und schloss platziert ab. „Dominik Weiß konnte sich fein über die linke Seite durchsetzen und überlegt ins lange Eck abschließen“, beschrieb Evers die Szene.