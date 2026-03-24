Evers: "Zu keinem Zeitpunkt Zweifel am Sieger"

Der VfL Bückeburg hat am 19. Spieltag der Bezirksliga Hannover, Staffel 1 einen klaren Heimsieg eingefahren. Gegen den Tabellenletzten SV Heiligenfelde setzte sich die Mannschaft mit 5:0 durch und verbesserte sich mit nun 38 Punkten auf den dritten Tabellenplatz.
Von Beginn an bestimmte Bückeburg das Geschehen. „Es war ein sehr souveräner Auftritt der Jungs“, sagte Co-Trainer Michael Evers. „Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben Heiligenfelde tief in deren eigene Hälfte drängen können und uns schon zu Beginn einige Tormöglichkeiten erspielen können.“
Die frühe Führung fiel folgerichtig. In der siebten Minute profitierte Alexander Bremer von einer unzureichenden Klärung nach einem Chipball von Kieron Pöhler. „Der Ball landete schließlich bei Alexander Bremer, der keine große Mühe hatte, die 1:0-Führung zu erzielen“, so Evers.
Auch danach blieb Bückeburg überlegen. Heiligenfelde fand kaum Entlastung. „In der Folgezeit das gleiche Bild, Heiligenfelde konnte kaum Entlastung schaffen und wir hatten mehrere Möglichkeiten, die Führung auszubauen“, erklärte Evers.
Das 2:0 fiel in der 32. Minute. Dominik Weiß setzte sich über die linke Seite durch und schloss platziert ab. „Dominik Weiß konnte sich fein über die linke Seite durchsetzen und überlegt ins lange Eck abschließen“, beschrieb Evers die Szene.
Nach der Pause erhöhte Bückeburg den Druck weiter und entschied die Partie innerhalb weniger Minuten. Zunächst traf erneut Bremer in der 54. Minute nach einem geblockten Schuss. „Alexander Bremer konnte einen geblockten Schuss von Dominik Weiß aufnehmen und zum 3:0 einschieben.“ Nur eine Minute später erhöhte Marlo Niemann auf 4:0.
Den Schlusspunkt setzte erneut Weiß. In der 87. Minute traf er zum 5:0-Endstand und belohnte sich für seine Leistung. „Den Schlusspunkt setzte dann Dominik Weiß, der seine engagierte Leistung mit seinem zweiten Treffer krönen konnte“, sagte Evers.
Das Fazit des Co-Trainers fällt eindeutig aus: „Insgesamt war es ein gutes Spiel unserer Mannschaft, die zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Zweifel über den Sieger dieses Spiels aufkommen ließ.“
VfL Bückeburg – SV Heiligenfelde 5:0
VfL Bückeburg: Pascal Pöhler, Alexander Kummert, Bjarne-Niels Struckmeier, Kieron Pöhler, Dominik Weiß, Bastian Evers (72. Tim Patzenhauer), Christian Paul Schwier (77. Kieran Schmöe), Jamie Hese (89. Justin Sirkov), Elia Lohmann (65. Luka Rohrbach), Alexander Bremer, Marlo Niemann (65. Joost Picker) - Trainer: Kim Neubert - Co-Trainer: Michael Evers
SV Heiligenfelde: Nils Lehmann (46. Jannes-Arved Thöle), Kevin Gibek (28. Tim Paschek), Tobias Heinsen, Colin Tettenborn, Bendix Precht, Marvin Godesberg, Lance Glander, Tristan Godesberg, Marcel Albers, Mika Malte Ulrich, Jan-Luca Sperling - Trainer: Lutz Schröder - Trainer: Pascal Witt
Schiedsrichter: Ilkay Yerli
Tore: 1:0 Alexander Bremer (7.), 2:0 Dominik Weiß (32.), 3:0 Alexander Bremer (54.), 4:0 Marlo Niemann (55.), 5:0 Dominik Weiß (87.)