Evers: "Wir haben den Heimvorteil und wollen ihn nutzen"

Für den VfL Bückeburg beginnt die Rückrunde in der Bezirksliga Hannover, Staffel 1 mit einem Heimspiel. Am Sonntag um 15:00 Uhr empfängt der Tabellenvierte den SV Esperke. Während Bückeburg zuletzt spielfrei hatte, ist der Aufsteiger bereits in den Pflichtspielrhythmus zurückgekehrt.

Der Gegner kommt mit einem Erfolgserlebnis nach Bückeburg. Esperke setzte sich am vergangenen Spieltag mit 3:0 gegen SV Heiligenfelde durch. Luca-Morice Dierks brachte seine Mannschaft früh in Führung (14.), Jarmo-Fritz Stichnoth erhöhte noch vor der Pause (38.) und stellte später den Endstand her (70.). Geleitet wurde die Partie von Schiedsrichterin Jasmin Stuhr aus Kiel.

Co-Trainer Michael Evers blickt dem Start positiv entgegen. „Natürlich freuen wir uns, dass es endlich wieder losgeht. Die Vorbereitung war witterungsbedingt sicherlich nicht einfach, aber wir sind bereit“, sagt er.

Evers sieht darin durchaus einen kleinen Vorteil für den kommenden Gegner. „Der Gegner Esperke hat sicherlich einen kleinen Vorteil, da sie bereits letzte Woche erfolgreich in die Rückrunde gestartet sind.“ Gleichzeitig setzt der Bückeburger Co-Trainer auf die eigenen Rahmenbedingungen. „Aber wir haben den Heimvorteil und den wollen wir nutzen.“

Personell bleibt die Lage beim Tabellenvierten angespannt. „Personell sind wir aufgrund einiger Langzeitverletzten zwar etwas gebeutelt“, erklärt Evers. Dennoch sieht er seine Mannschaft gut vorbereitet. „Unsere Winter-Neuzugänge sind bereits gut integriert.“

Deutlicher Sieg im Hinspiel

Die Ausgangslage in der Tabelle ist klar. Bückeburg steht mit 31 Punkten aus sechzehn Spielen auf Rang vier, punktgleich mit TuS Wagenfeld 1908, während SC Twistringen mit 42 Punkten die Spitze übernommen hat. Dahinter folgt VfR Evesen mit 41 Zählern.

Das Hinspiel spricht deutlich für den VfL. Beim SV Esperke 1929 gewann Bückeburg mit 8:1. Dennoch erwartet Evers eine andere Partie zum Rückrundenstart. Esperke reist nach dem Sieg zum Auftakt mit Selbstvertrauen an und steht aktuell mit 20 Punkten auf Rang neun der Tabelle.