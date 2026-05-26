Evers von Preußen Münster II trifft in Spelle einige Bekannte

Evers hat bereits in der U17 der Preußen unter Harink trainiert. Harink und Hupe waren seine Coaches in der U19. „Zwei sehr gute Trainer“, stellt er fest. Zudem hat Evers mehrere Jahre mit Tjark Höpfner zusammengespielt, der 2024 nach Spelle gekommen ist. Daraus hat sich eine Freundschaft entwickelt. Marvin Kehl kennt er von Trainingseinheiten mit der U23. Zudem Luca Tersteeg und Moritz Pauli, der von Borussia Münster zum SCSV kommt. Zuletzt hat er sich das Derby des SCSV gegen den SV Holthausen Biene angeschaut. Auch vergangene Saison war er im Getränke Hoffmann Stadion.

„Ich will Stammspieler werden“

Evers ist gut über den SC Spelle-Venhaus informiert. „Ein sympathischer Verein, sehr familiär.“ Und zudem ambitioniert. Außerdem sei der Weg zum SCSV von Neuenkirchen aus kürzer als der nach Münster. Der Fußballer benennt schon einige Ziele: „Ich will auf jeden Fall Stammspieler werden und meinen Beitrag leisten für die Mannschaft.“ In der Jugend und in der U23 sei er verletzungsanfälliger gewesen, aber „momentan läuft es ganz gut“. Für die Preußen hat er in 37 Oberliga-Punktspielen fünf Tore erzielt.

Bei den Vereinsfarben muss sich Evers nicht umstellen. Denn die sind auch bei einem Heimatverein SuS Neuenkirchen Schwarz und Weiß. Er begann mit sechs Jahren mit dem Fußball. Zur C-Jugend wechselte er zu Preußen Münster. Nach acht Jahren führt der Weg jetzt ins südliche Emsland. Der 21-Jährige ist im Mittelfeld vielseitig einsetzbar. Zuletzt kam er zumeist auf dem Flügel zum Einsatz. „Aber meine Lieblingsposition ist auf jeden Fall im Zentrum.“ Als mögliche Vorbilder nennt Evers die Mittelfeldspieler Joao Neves von Paris-Saint Germain und Pedri vom FC Barcelona. Sein Lieblingsverein ist der gerade in die Bundesliga zurückgekehrte FC Schalke 04.

Mit Mittelfeldspieler Benjamin Evers, Rechtsverteidiger Jan Wulkotte, Mittelfeldspieler Daniel Benke, Innenverteidiger Joe Klöpper (alle U23 SV Meppen) und Abwehrspieler Moritz Pauli (Borussia Münster) stehen fünf externe Zugänge fest. Aus dem aktuellen Kader haben Max Meier, Jost Krone, Matteo Echelmeyer, Luca Tersteeg, Bernd Lichtenstein, Leon Dosquet, Mattis Niemann, Tom Winnemöller, Steffen Wranik, Janik Jesgarzewski, Jan-Luca Ahillen, Felix Golkowski, Artem Popov, Anton Popov und Jan Popov zugesagt. Aus dem Trainerteam setzen Henry Hupe, Alex Moll und Thomas Klimka ihre Arbeit in der Saison 2026/27 fort. Verlassen werden den Verein Jan-Hubert Elpermann (Co-Trainer SV Teglingen), Nils Bußmann (SV Mesum), Elias Strotmann (Westfalia Hopsten), Jip Kemna (zurück in die Niederlande), Co-Trainer Marius Kattenbeck (Borussia Emsdetten) sowie Torwarttrainer und Teambetreuer Johann Benner.