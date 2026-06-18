"Eventspieltag": KFC Uerdingen lädt Delay Sports Berlin zum Testspiel

Delay Sports gastiert in der Grotenburg. – Foto: Marcel Kuban

Mit einem besonderen "Eventspieltag" will der KFC Uerdingen am Samstag, 1. August, zahlreiche Fußballfans in die Grotenburg locken. Um 15 Uhr trifft der Oberligist in einem Testspiel auf Delay Sports Berlin. Der Kartenvorverkauf beginnt am Freitag, 19. Juni, um 10 Uhr.

Der Berliner Klub zählt zu den bekanntesten Amateurvereinen Deutschlands. Gegründet wurde Delay Sports 2021 unter anderem von Elias Nerlich, der als "Eligella" oder "EliasN97" zu den erfolgreichsten Streamern und Content Creators im deutschsprachigen Raum gehört. Sportlich gelang dem Verein seit Aufnahme des Spielbetriebs im Jahr 2022 der Durchmarsch mit vier Aufstiegen in Folge. Zur kommenden Saison spielt Delay Sports in der Landesliga Berlin. Langfristig spielen die Vereinsgründer sogar mit dem Gedanken, bis in den Profibereich vorzupreschen.

Zwei Welten treffen aufeinander

Für die Krefelder dürfte es nicht nur rein sportlich ein ordentliches Anschwitzen für die kommende Spielzeit werden, auch der Kontrast der beiden Teams sticht ins Auge. Auf der einen Seite der oftmals gebeutelte, doch immer wieder aufstehende Traditionsklub der Uerdinger, der den erst vor wenigen Jahren von Internetpersönlichkeiten gegründeten Verein aus der Bundeshauptstadt empfängt.

KFC-Geschäftsführer Sebastian Schmidt sieht in der Partie deshalb weit mehr als ein gewöhnliches Vorbereitungsspiel. "Mit Delay Sports Berlin begrüßen wir einen Gegner, der für eine neue Generation des Fußballs steht. Der Verein erreicht durch Elias Nerlich und sein Umfeld eine junge, digitale und für uns natürlich auch sehr interessante Zielgruppe. Gleichzeitig wäre es ein Fehler, Delay Sports ausschließlich auf seine enorme Reichweite zu reduzieren. Die sportliche Entwicklung mit vier Aufstiegen in Folge zeigt eindrucksvoll, welche Qualität in diesem Projekt steckt. Genau diese Mischung aus sportlichem Ehrgeiz, Aufmerksamkeit und Begeisterung macht diese Begegnung so besonders. Wir freuen uns darauf, das Team um Elias Nerlich in der Grotenburg begrüßen zu dürfen und gemeinsam einen tollen Tag zu erleben.“