Eva Yara Werner: "Hätte wohl kaum jemand erwartet"

Der vierte Tabellenplatz zur Winterpause in der Frauen-Oberliga ist für den SV Hegnach mehr als eine Momentaufnahme. Er ist Ausdruck einer gelungenen Neuformierung – und einer Stürmerin, die sinnbildlich für diesen Prozess steht: Eva Yara Werner.

„Ich bin extrem zufrieden mit der ersten Saisonhälfte“, sagt Eva Yara Werner rückblickend. „Vor der Vorbereitung hätte wohl kaum jemand erwartet, dass wir nach der Hinrunde so gut dastehen.“ Fast der gesamte Kader wurde neu zusammengestellt, viele Spielerinnen – Werner eingeschlossen – kamen aus unteren Spielklassen. „Dass wir uns so schnell gefunden haben und zur Winterpause in den oberen Tabellenplätzen stehen, ist alles andere als selbstverständlich und spricht für das Team und die Trainerleistung.“

Nach zwölf Spieltagen rangiert der SV Hegnach mit 21 Punkten auf Platz vier. Nur sieben Zähler fehlen auf Rang eins, den aktuell Karlsruher SC II belegt. Dass Hegnach sich nach dem Abstieg aus der Regionalliga und einem tiefgreifenden personellen Umbruch so früh wieder in der erweiterten Spitzengruppe festsetzen würde, war vor Saisonbeginn keineswegs absehbar.

„Natürlich freut es mich sehr, dass ich mit meinen Toren der Mannschaft helfen konnte“, sagt sie. Gleichzeitig schiebt sie den individuellen Erfolg entschieden dem Kollektiv zu. „Ich weiß aber auch, dass diese Tore nur durch die Vorarbeit meiner Mitspielerinnen möglich waren.“ Entscheidend sei vor allem die defensive Stabilität: „Wir agieren defensiv extrem geschlossen als Team und haben deshalb auch mit die beste Defensive der Liga. Ohne dieses Zusammenspiel wären meine Treffer vorne so nicht möglich gewesen.“

Zehn Spiele, acht Tore: Die Zahlen von Eva Yara Werner sind bemerkenswert, gerade vor dem Hintergrund des Ligasprungs. Bereits in der Vorsaison hatte sie beim SV Hoffeld mit zehn Treffern in der Landesliga auf sich aufmerksam gemacht. Nun bestätigt sie ihre Quote auf höherem Niveau – ohne dabei den Blick fürs Ganze zu verlieren.

Tatsächlich unterstreichen die Zahlen diese Einschätzung. Mit nur 14 Gegentoren stellt Hegnach eine der stabilsten Abwehrreihen der Oberliga – ein Fundament, auf dem auch das Offensivspiel gedeihen kann.

Der Vorteil des Underdogs

Auffällig ist, dass sieben der acht Tore von Werner in den ersten Saisonspielen fielen. Für sie kein Zufall. „Ich glaube, das hatte vor allem damit zu tun, dass wir eine neue Mannschaft sind und viele von uns aus unteren Ligen kommen.“ Die Folge: Hegnach wurde zunächst unterschätzt. „Das war für uns ein großer Vorteil, weil wir sehr stabil standen und unsere Umschaltmomente gut genutzt haben.“

Mit zunehmendem Saisonverlauf änderte sich das Bild. Gegnerinnen stellten sich besser auf Hegnach ein, Verletzungen kamen hinzu. „Im Laufe der Saison wurden wir dann nicht mehr unterschätzt. Zusätzlich haben wichtige Spielerinnen gefehlt, dadurch wurde es hinten raus etwas schwieriger“, erklärt Werner sachlich – ohne Ausflüchte, aber mit klarem Blick auf die Ursachen.

Pressing statt Posen: ein moderner Spielertyp

Eva Yara Werner beschreibt sich nicht als klassische Strafraumstürmerin. „Meine Stärken liegen im Pressing und im Umschaltspiel. Ich bringe Tempo und Physis mit, versuche vorne Druck zu machen und nach Ballgewinnen direkt umzuschalten.“ Es ist ein Profil, das gut zur Ausrichtung des SV Hegnach passt – laufstark, diszipliniert, mannschaftsdienlich.

Ein Wechsel mit Signalwirkung

Der Schritt aus der Landesliga in die Oberliga war für Werner bewusst gewählt. „Durch meine gute Bilanz in der Landesliga bin ich meinem jetzigen Trainer aufgefallen und wurde kontaktiert.“ Das Probetraining überzeugte sie schnell. „Wir haben das komplette Training nur gekickt. Das hat mir schon gereicht, um zu merken, dass das Umfeld und die Mannschaft so stark sind, dass ich auch auf dieses Niveau kommen möchte.“

Besonders hebt sie die Dynamik innerhalb des Teams hervor. „Ich habe noch nie in so einer jungen Mannschaft gespielt. Das merkt man in der Kabine wie auf dem Platz. Der Spirit ist sehr besonders, alles läuft auf Augenhöhe.“ Hinzu kommt die Arbeit des Trainerteams: „Sie sind die erfahrensten Trainer, die ich bisher hatte. Man lernt sehr viel in kurzer Zeit – und es macht unfassbar viel Spaß, hier Fußball zu spielen.“

Realistische Ziele in einer engen Liga

Die Oberliga Baden-Württemberg bleibt im Rennen um den einzigen Aufstiegsplatz eng. Für Werner ist das kein Anlass für große Ankündigungen. „Mein Ziel ist es, mit der Mannschaft wieder an die Leistungen vom Saisonbeginn anzuknüpfen, mit voller Stärke zurückzukommen und weiterhin erfolgreich zu sein.“ Persönlich wolle sie ihren Beitrag leisten – Tore inklusive. „Alles Weitere wird man dann sehen.“

Es ist diese Mischung aus Ehrgeiz, Bodenständigkeit und analytischer Klarheit, die Eva Yara Werner derzeit auszeichnet. In einer Liga, die von Erfahrung und Stabilität lebt, steht sie für eine Spielerin, die ihren Platz leise, aber nachhaltig gefunden hat – und mit ihr ein Verein, der nach dem Umbruch wieder an Selbstverständlichkeit gewinnt.