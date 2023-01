Eva van Deursen wechselt aus den USA zu Bayer Frauen-Bundesliga: Bayer Leverkusen ist mit hoher Intensität in die Rückrunden-Vorbereitung gestartet.

Eine erste Standortbestimmung steht an diesem Samstag auf dem Programm. Ab 13 Uhr empfangen die Leverkusenerinnen den niederländischen Top-Klub Fortuna Sittard zum Testspiel am Kurtekotten. Nicht nur bei der Gestaltung des Vorbereitungsprogramms nutzt de Pauw sein gutes Netzwerk in die Heimat, sondern auch bei der Kaderplanung. Nach Jill Bayings, die im Sommer von der SGS Essen kam, verpflichtete Bayer 04 eine weitere Niederländerin. Mittelfeldspielerin: Eva van Deursen. Sie dürfte aber gegen Sittard noch nicht für ihr neues Team auflaufen. Sie kommt aus den USA, wo sie viereinhalb Jahre für das College-Team der Arizona State Sundevils aktiv war. „Sie hat eine gute Entwicklung genommen und in ihrem Team eine dominante Rolle gespielt“, sagt der Sportliche Leiter Achim Feifel. Die 23-Jährige hat von der U15 bis zur U23 alle Nachwuchsteams des niederländischen Verbands durchlaufen und konnte auch in der Elftal Kaderluft schnuppern. „Ich kann es kaum erwarten, bald mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen“, betont Bayers neue Nummer 15.