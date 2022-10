Eva Lake mit einem Sonntagsschuss

Die Damen haben am Donnerstagabend auf heimischem Rasen die Mannschaft der SG Neulangen/Langen mit 3:2 besiegt. Türöffner für den Sieg war das frühe Tor durch Eva Lake in der 14. Minute. Danach spielte die Mannschaft gut auf, bekam aber durch eine Unachtsamkeit nach einem Freistoß den Ausgleichstreffer. Die Antwort fand Lia Feld zum 2:1 Halbzeitstand.

Nach der Halbzeitpause hatten beide Mannschaften Chancen zu verzeichnen. Das leichte Plus auf Seiten der Schwefingerinnen zahlte sich aus - in der 60. Minute traf Eva Lake durch einen Sonntagsschuss das zweite Mal ins Tor. Leider ließen die Damen in der 94. noch einen Schuss auf das eigene Tor zu und kassierten dadurch unnötigerweise das erst fünfte Gegentor der Saison.