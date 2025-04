Euwi beim Dürener Spieler-Casting

Die Anwesenheit von Euwi beim "Casting" des 1. FC Düren sorgt für Irritationen. – Foto: Markus Becker

Die Regionalliga West treibt immer wildere Blüten in dieser Saison. Beim 1. FC Düren hat man am Dienstag ein großangelegtes Probetraining veranstaltet. Hintergrund dieses Events war, auf die Schnelle eine neue Mannschaft zusammenzustellen, um den Spielbetrieb weiter aufrecht zu erhalten, nachdem das gesamte Team vor wenigen Tagen nach der Eröffnung der Insolvenz gekündigt wurde.

500 Bewerbungen in Düren Nachdem rund 500 Bewerbungen aktiver Interessierter in Düren eingingen, wurden 30 Akteure ausgewählt, die sich nun in einer finalen Runde vor Ort im Stadion präsentieren durften. Zehn Spieler durften sich am Ende über einen Platz im Kader des 1. FC Düren freuen und werden demnach, sofern alles regelkonform abläuft, am Wochenende gegen den MSV Duisburg auf dem Platz stehen.

Mit dabei war auch ein Spieler, den die Fans des KFC Uerdingen kennen dürften. So war unter den 30 angereisten Akteuren auch Henri Malik Euwi. Der 20-Jährige spielte bis zum letzten Sommer für die SG Unterrath in der A-Jugend-Niederrheinliga und wechselte dann zu den Blau-Roten. Dort wurde er am 26. Juli 2024 auch offiziell vorgestellt. Euwi ohne Spielminute