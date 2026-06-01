Eutingen siegt beim 1. FC Altburg – Meister Sulz patzt vor dem Finale

Die Sportfreunde Gechingen gewannen das Heimspiel gegen die SG Ahldorf/Mühlen souverän mit 4:1 und festigten damit Rang zwei. Andreas Kiwranoglou eröffnete den Torreigen in der 30. Minute zur Führung. Kevin Hörner erhöhte in der 48. Minute auf 2:0, Ruben Joao Baptista legte in der 59. Minute das 3:0 nach. Raphael Hopf verkürzte in der 62. Minute für Ahldorf/Mühlen auf 1:3, doch Jannik Reyle setzte in der Nachspielzeit (90.+1) den Schlusspunkt zum 4:1-Endstand.

Gechingen klettert mit 55 Punkten auf Rang zwei und hat den Vizemeistertitel vor dem letzten Spieltag fest im Blick. Ahldorf/Mühlen verbleibt mit 39 Punkten auf Rang zehn.