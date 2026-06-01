Eutingen siegt beim 1. FC Altburg – Meister Sulz patzt vor dem Finale

Am 29. Spieltag der Bezirksliga Nordschwarzwald lieferten sieben Partien ein abwechslungsreiches Bild kurz vor dem Saisonfinale. Meister VfR Sulz kam gegen die SG Dornstetten nicht über ein 1:1 hinaus. Der SV Eutingen hingegen gewann das Duell der oberen Tabellenhälfte beim 1. FC Altburg mit 3:1 und schob sich auf Rang drei vor. Mit noch einem Spieltag ist die Rangfolge hinter Meister Sulz noch nicht vollständig geklärt. Das Spiel TSV Möttlingen gegen SV Gültlingen ist in den vorliegenden Daten nicht erfasst.
Der Meister VfR Sulz musste sich im vorletzten Heimspiel der Saison gegen die SG Dornstetten mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. Sulz ging nach der Pause durch Lukas Plocher in der 48. Minute in Führung. Doch Dornstetten zeigte Gegenwehr: Philipp Kilian glich in der 60. Minute für die Gäste aus und sorgte für den 1:1-Endstand.
Für Sulz ist das Unentschieden sportlich bedeutungslos – der Meistertitel steht fest. Dornstetten nimmt als Vierzehnter mit 29 Punkten einen überraschend wertvollen Punkt mit.
Die Sportfreunde Gechingen gewannen das Heimspiel gegen die SG Ahldorf/Mühlen souverän mit 4:1 und festigten damit Rang zwei. Andreas Kiwranoglou eröffnete den Torreigen in der 30. Minute zur Führung. Kevin Hörner erhöhte in der 48. Minute auf 2:0, Ruben Joao Baptista legte in der 59. Minute das 3:0 nach. Raphael Hopf verkürzte in der 62. Minute für Ahldorf/Mühlen auf 1:3, doch Jannik Reyle setzte in der Nachspielzeit (90.+1) den Schlusspunkt zum 4:1-Endstand.
Gechingen klettert mit 55 Punkten auf Rang zwei und hat den Vizemeistertitel vor dem letzten Spieltag fest im Blick. Ahldorf/Mühlen verbleibt mit 39 Punkten auf Rang zehn.
Eine klare Angelegenheit lieferte der FV GW Ottenbronn gegen den TSF Dornhan. Die Gastgeber dominierten die Partie von Beginn an und ließen den Gästen kaum eine Chance. Julian Immisch traf in der 7. Minute zur frühen Führung, Fabio Mandel erhöhte in der 22. Minute auf 2:0 und legte in der 26. Minute das 3:0 nach. Immisch traf in der 34. Minute zum 4:0, ehe Mandel in der 36. Minute mit seinem dritten Treffer des Tages auf 5:0 stellte. Maurice Illg setzte in der 85. Minute mit dem 6:0 den Schlusspunkt.
Ottenbronn schiebt sich mit 41 Punkten auf Rang neun vor. Dornhan verbleibt mit 21 Punkten auf dem vorletzten Platz 15 und geht mit einer weiteren deutlichen Niederlage in den letzten Spieltag.
Das Duell der oberen Tabellenhälfte entschied der SV Eutingen für sich. Jan Hölzle brachte die Gastgeber aus Altburg in der 29. Minute in Führung. Nach der Pause drehte Eutingen das Spiel: Eric Seele glich in der 48. Minute aus, Kai Sieb und Christian Laudenbach trafen beide in der 80. Minute und sorgten mit dem 2:1 und 3:1 für die Entscheidung zugunsten der Gäste.
Eutingen springt mit 52 Punkten auf Rang drei und hat damit Altburg überholt, das mit 48 Punkten auf Rang fünf zurückfällt. Im direkten Duell setzte sich Eutingen zum zweiten Mal in dieser Saison durch – nach dem 2:0 im Hinspiel nun das 3:1 im Rückspiel.
Der SV Baiersbronn gewann das Auswärtsspiel bei der SG Oberreichenbach/Würzbach mit 3:2. Marvin Keppler brachte die Gastgeber in der 14. Minute in Führung. Jonathan Günther drehte die Partie mit seinem Treffer in der 59. Minute zum 1:2 für Baiersbronn – zuvor hatte Keppler in der 53. Minute noch auf 2:0 für Oberreichenbach erhöht. Günther traf in der 70. Minute erneut zum 2:3 für die Gäste, Kevin Schlotter sicherte in der 88. Minute mit dem dritten Baiersbronn-Treffer den Auswärtssieg.
Baiersbronn klettert mit 45 Punkten auf Rang sechs. Oberreichenbach/Würzbach verbleibt mit 35 Punkten auf Rang 13.
Das Duell zweier punktgleicher Teams endete folgerichtig unentschieden. Christoph Hindenach brachte Althengstett in der 36. Minute in Führung. Thomas Baur glich in der 69. Minute für die SGM Felldorf/Bierlingen aus – der 1:1-Endstand spiegelt den ausgeglichenen Charakter der Partie wider. Bereits das Hinspiel zwischen beiden Teams hatte 0:0 geendet.
Beide Teams kommen nach dem Remis auf 36 Punkte: Althengstett auf Rang zwölf, Felldorf/Bierlingen auf Rang elf. Die Rangfolge entscheidet sich am letzten Spieltag.
Der SV Wittendorf gewann das Auswärtsspiel beim VfL Nagold mit 3:1. Roman Rieger brachte die Gäste in der 43. Minute in Führung, Dominik Schillinger erhöhte in der 59. Minute auf 2:0. Marco Sumser legte in der 65. Minute das 3:0 nach. Lucas Fehrenbach erzielte in der 88. Minute noch den Ehrentreffer für Nagold zum 1:3-Endstand. Das Hinspiel zwischen beiden Teams war mit einem 5:5 eines der torreichsten Spiele der Saison – das Rückspiel verlief deutlich nüchterner.
Wittendorf klettert mit 49 Punkten auf Rang vier. Nagold verbleibt mit 41 Punkten auf Rang acht.
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