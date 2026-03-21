Eutin sendet Lebenszeichen – PSV betreibt beim 1:1 Chancenwucher

Kurz vor der Abfahrt zum Spiel in Eutin erreichte PSV-Coach Dennis Buthmann telefonisch die nächste Hiobsbotschaft, nachdem bereits unter der Woche publik wurde, dass für Calvin Ehlert nach einem Pressschlag im Training das Schienbeinköpfchen angebrochen ist und für den Routinier die Saison damit gelaufen ist.

Diesmal war es Ben Luca Nohns, der Doppeltorschütze aus dem Hinspiel, der nach dem gestrigen Training mit einem dicken Knöchel und Schmerzen bei der Arbeit absagen musste. „Luca war nach seinen guten Leistungen in den letzten Spielen eigentlich für die Startaufstellung vorgesehen. Das ist für ihn und für uns extrem bitter. Für uns kommt es im Moment knüppeldick“, war Buthmann schon vor dem Spiel aufgrund der vielen Ausfälle ziemlich bedient.

Die Rosenstädter mussten auf Louis Drews, Simon Broszeit und Mika Popp verzichten. Dafür standen Cedric Schrake und Kapitän Lukas Schulz wieder zur Verfügung und waren in der Startformation gesetzt.

Bei guten äußeren Bedingungen waren die Gäste, die das Hinspiel deutlich mit 5:0 zu ihren Gunsten entscheiden konnten, das spielbestimmende Team und konnten sich, verteilt über beide Hälften, eine Vielzahl an hochkarätigen Torchancen erspielen. Eutin agierte aus einer kompakten Abwehr mit einem starken Torhüter Luca Kiecok und kam nur sporadisch zu Entlastungsangriffen.

Schüler bringt Eutin in Führung

Obwohl sich die Gastgeber über das gesamte Spiel nur eine klare Torchance herausspielen konnten, nutzten sie diese konsequent, um in Führung zu gehen. Nach einem langen Ball aus dem Halbfeld, den die Gäste im Strafraum nicht geklärt bekamen, traf Tim Schüler (43.) aus dem Gewühl mit einem wuchtigen Schuss zum Führungstreffer.

Barendt gelingt der Ausgleichstreffer

Doch der Ausgleich der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem schönen Angriff über die rechte Seite schlägt Nils Drauschke eine präzise Flanke, die Kapitän Timo Barendt (49.) mit einem Kopfballtreffer am zweiten Pfosten trotz harter Bedrängnis zum 1:1-Ausgleich nutzt.

Trotz bester Chancen durch Jesper Tiedemann, der bereits den Eutiner Torhüter ausgespielt hatte, dann aber mit seinem Abschluss an zwei Eutiner Abwehrspielern auf der Torlinie scheiterte, oder Timo Barendt, der in aussichtsreicher Position vergab, betrieb der PSV massiven Chancenwucher und wäre in einem Spiel, das in der zweiten Hälfte durch sich wiederholende Unterbrechungen immer mehr an Spielfluss verlor, durch Hussain Sharba, der kurz vor Spielende gut zehn Meter vor dem Tor den Ball in aussichtsreicher Position aber nicht richtig traf, fast noch bitter bestraft worden und mit leeren Händen nach Hause gefahren.

Eutin 08 hat sich durch leidenschaftliche und konsequente Abwehrarbeit den Punktgewinn ein Stück weit verdient und geht gestärkt in die nächste Mammutaufgabe gegen den SV Eichede. Der PSV erwartet am nächsten Wochenende den Tabellenletzten Preußen Reinfeld.

Stimmen zum Spiel

Trainer Dennis Buthmann (PSV Neumünster):

„Das waren aus meiner Sicht zwei verschenkte Punkte, und das fühlt sich an wie eine Niederlage. Wir hatten genügend Chancen, um als Sieger vom Platz zu gehen. Wir waren klar spielbestimmend und hatten drei oder vier hundertprozentige Chancen. Im Moment haben wir die Scheiße am Fuß, und es fehlt uns das nötige Quäntchen Glück. Wir betreiben viel Aufwand und belohnen uns nicht. Zuletzt waren es individuelle Fehler, die zu Gegentoren geführt haben, jetzt treffen wir das Tor nicht. Das kostet Energie. Ich fühle mich nach so einem Spiel brutal schlecht. Wir sind alle Fußballer und wollen das Maximale herausholen.“

Eutin 08: Kiecok – Weist, Kohlwes, Kunert – Schüler, Schultz (90+3 Bremser), Kuszak (62. Schröder), Schrake (75. Petersenn) – Dippert – Odiase (65. Sharba), Jenssen (89. Bushaj).

Trainer: Dennis Jaacks.

PSV Neumünster: Körtzinger – Werner, Latifi, Mahmut, Eberhardt – Assameur (71. Zinkondo), Drauschke – Tiedemann, Küffner (79. Bouzoumita), Möller – Barendt.

Trainer: Dennis Buthmann und Nils Voss.

SR: Jan-Christian Meyer (GW Todenbüttel) mit einer guten Leistung in einer fairen Partie.

Assistenten: John Wilhoeft und Bjarne Magnus Naujocks.

Zuschauer: 111 am Steinredder in Eutin.

Tore: 1:0 Tim Schüler (43.), 1:1 Timo Barendt (49).