Eutin 08 holt Hallenkreismeisterschaft Ostholstein

– Foto: Sebastian Harbke

Bei der Hallenkreismeisterschaft der Herren am 3. Januar 2026 bestätigte Eutin 08 seine starke Form und sicherte sich den Titel. Das Team gewann alle fünf Gruppenspiele, entschied auch das Halbfinale für sich und ließ im Endspiel dem TSV Pansdorf keine Chance. Grundlage des Erfolgs war eine außergewöhnliche Defensivleistung: Eutin kassierte im gesamten Turnierverlauf nur zwei Gegentore und erzielte selbst 20 Treffer.

In Gruppe A setzte sich Eutin 08 mit 12 Punkten und einem Torverhältnis von 18:1 an die Spitze, gefolgt von der Zweitvertretung des TSV Pansdorf (9 Punkte). Dahinter reihten sich der SC Schwarz-Weiß Kellenhusen (6), der TSV Dahme (3) und TSV Benz-Nüchel (0) ein. Auch in Gruppe B blieb der TSV Pansdorf ohne Punktverlust (12 Punkte, 18:1 Tore). Eutin 08 II folgte mit 9 Punkten, während TSV Gremersdorf II (4), SV Heringsdorf (4) und BSG Eutin II (0) ausschieden.





Im Halbfinale trafen die Gruppensieger auf die jeweiligen Zweitplatzierten. Der TSV Pansdorf setzte sich knapp mit 1:0 gegen den TSV Pansdorf II durch, während Eutin 08 im vereinsinternen Duell Eutin 08 II mit 2:1 im 9m schießen bezwang. Das Spiel um Platz drei gewann der TSV Pansdorf II mit 3:2 gegen Eutin 08 II. Im Endspiel ließ Eutin 08 dem TSV Pansdorf schließlich keine Möglichkeit zur Entfaltung und siegte verdient mit 2:0.