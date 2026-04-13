Eutin 08 bindet Stammkräfte

– Foto: Eutin 08

Bei Eutin 08 schreitet die Planung für die kommende Spielzeit weiter voran. Wie der Oberligist aus Schleswig-Holstein über seine vereinseigenen Kanäle mitteilte, haben mit Tim Schüler, Phil Petersenn, Paul Kuszak und Konrad Kohlwes gleich vier Spieler ihre Zusage für die Saison 2026/27 gegeben.

Der Verein bewertet die Verlängerungen als wichtigen Schritt, um frühzeitig personelle Kontinuität zu schaffen. Alle vier Akteure gehörten zuletzt zum festen Bestandteil des Kaders und sollen auch künftig Verantwortung übernehmen. Mit den nun bestätigten Personalien setzt der Klub ein erstes Signal für die kommende Spielzeit.

Weitere Entscheidungen stehen bereits bevor. Nach Angaben des Vereins sollen in den kommenden Tagen zusätzliche Zusagen aus dem bestehenden Kader folgen. Parallel dazu arbeitet Eutin 08 auch an der Verpflichtung erster Neuzugänge, um den Kader gezielt zu ergänzen.