Eurostar und andere Katastrophen

Fast immer in meiner Begleitung ist ein Transportwagen. Ich brauche also Platz im Fahrstuhl. Normalerweise fahren zwei dieser senkrechten Transportmöglichkeiten durch das Gebäude. Allerdings ist einer davon seit ungefähr acht Wochen defekt. Schuld ist wohl ein defektes Bauteil, und offenbar muss der Ersatz über Temu bestellt und aus Fernost importiert werden. Andernfalls kann ich mir nicht erklären, warum das alles so dermaßen lange dauert.

Es ist unfassbar, wie viel Datenmüll in der Galerie schlummert und Speicherplatz verbraucht. Jedenfalls entdecke ich, kurz vor meinem Urlaub, den Screenshot eines Spielerprofils von FuPa in meinem Screenshot-Ordner.

Die Folge ist, dass ich sehr oft sehr lange warten muss, weil der Aufzug einfach voll ist und ich mit meinem Wagen nicht mehr hineinpasse. Ich habe aus der Not eine Tugend gemacht und sortiere in der Wartezeit Bilder auf meinem Handy.

Ich hatte mir dieses Profil gespeichert, weil dieser Spieler in Berlin einen neuen Verein suchte und ich ihn für die Ama Zwee gewinnen wollte. Leider meldete er sich irgendwann nicht mehr, aber sein Profil schlummerte noch auf meinem Telefon.

Ursprünglich kam der Kicker aus dem Rheinland und spielte unter anderem für die U17 von Fortuna Düsseldorf, bevor er zwei Jahre seine Töppen für den SC Hitdorf schnürte.

Noch während dieser Screenshot im digitalen Mülleimer verschwand, pikste irgendwas in meinem Kleinhirn … Warum sagte mir der Name „SC Hitdorf“ etwas?

Wenig später, ich hatte gerade einen Platz im Aufzug ergattert, fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren: Als ich für den Urlaub den Matchkalender befragte, wurde mir ein Heimspiel des SC Hitdorf angezeigt.

Aber zuerst ging es für uns über Frankfurt nach Paris. In beiden Städten war der Besuch eines Spiels aus zeitlichen Gründen leider utopisch. Ich hatte – natürlich – im Vorfeld meine Möglichkeiten ausgelotet, fühlte mich dabei aber wie der Kollege vom Fanzine „Groundhopping made in Lev“.

Der ist ebenfalls Familienvater und schrieb in einem Bericht, dass er von zehn rausgesuchten Spielen maximal zwei schaffen würde. Und genau so war das auch in meinem Familienurlaub. Wenigstens das Spiel im Leverkusener Stadtteil Hitdorf – und so schlägt sich die Brücke zu „Groundhopping made in Lev“ – wurde vom Familienrat bewilligt und war zeitlich auch problemlos zu erreichen.

Dafür mussten wir nur noch von Paris nach Langenfeld, am Rande von Leverkusen.

Die Wahl des Reisemittels fiel auf den Eurostar, der allerdings schon vor der Abfahrt für schlechte Laune sorgte, weil er 1½ Stunden Verspätung hatte. Die gesamte Orga beim Einstieg war dann die nächste Katastrophe, und weil der Zug mittlerweile drei Stunden Verspätung hatte, fuhr er halt einfach ab Aachen nicht weiter. Top!

Anstatt den kürzesten Reiseabschnitt hinter uns gebracht zu haben, waren wir zehn Stunden unterwegs. Gott sei Dank konnten wir in Aachen direkt in einen ICE umsteigen und waren ca. eine Stunde später an unserem Ziel. Am nächsten Tag musste der Sohnemann für sein Durchhaltevermögen belohnt werden, und wir ließen ihn in einem Indoorspielplatz stundenlang toben. Dabei ließ ich ein Stück meiner Unterarmhaut an der Plastikbegrenzung einer Rutsche – und dann war endlich Zeit für Fußball.

Der Platz des SC Hitdorf lag ungefähr fünf Kilometer von unserer Bleibe entfernt, und ich hatte mich auf einen schönen Spaziergang dorthin eingestellt.

Meine Stiefmama sparte mir diese Stunde Laufen und fuhr mich fix rum.

Mit dem Auto waren es nämlich nur zehn Minuten.

Der Sportplatz liegt versteckt hinter Industriehallen, und ich war sofort glücklich mit meiner Spielauswahl.

Der Platz verfügt über ein Vereinsheim, in welchem ich einen Schal und eine Coke bekam, sowie über eine kleine Tribüne.

Ganz in Marke Eigenbau war sie in Vereinsfarben gehalten und verfügte über zwei Sitzreihen. Wobei ich nicht genau sagen kann, ob es normalerweise mehr Reihen sind, denn zwischen der zweiten Reihe und der Rückwand war noch etwas Platz, und Malerfolie war dort ausgelegt. Möglich, dass hier gerade renoviert wird.

So oder so war für mich noch ein Plätzchen frei, denn die meisten der anwesenden Zuschauer positionierten sich am Stankett.

Der SC Hitdorf versprühte direkt einen Wohlfühlfaktor. Dieses Feeling eines intakten Vereinslebens, wo Schwiegermutter, Frau und Sohn des Co-Trainers ebenso selbstverständlich anwesend sind wie Spieler der zweiten Mannschaft oder der Jugend.

Sportlich war die Kiste hier ziemlich schnell klar.

Der zweite Anzug vom SV Schlebusch war nur knapp mit einer gesamten Mannschaft angereist und wirkte, gerade im Vergleich zu Hitdorf, nicht eingespielt. Sie konnten sich bei ihrem Keeper bedanken, dass es zur Pause „nur“ 3:1 stand. Wobei auch der Anschlusstreffer der Gäste – direkt nach dem 2:0 für Hitdorf – nur durch eine pennende Abwehr möglich war.

Im zweiten Abschnitt setzten sich die Verhältnisse auf dem künstlichen Rasen fort: Hitdorf scheiterte immer wieder am Keeper der Gäste, netzte aber noch einmal ein.

Es war ein wirklich schöner Abend, der lediglich etwas durch den unsportlichen Stürmer der Gäste getrübt wurde. Dieser war etwas überehrgeizig und sehr sauer darüber, dass sein Team chancenlos war.

So sauer, dass er nach einem kleinen Foul an sich den Handschlag mit seinem Gegenspieler verweigerte. Extrem unnötig – in einem Testspiel!

Genau das Gegenteil demonstrierte der SC Hitdorf nach einer vermeintlichen Notbremse:

Ein Spieler vom SC ging frei aufs Tor zu. Sein Gegenspieler zog ihm dabei von hinten heftig am Trikot. Nachdem der Spieler des SC – trotz des Textiltests – aufs Tor geschossen hatte, gab der Schiri dem Schlebuscher die rote Karte. Spieler und Trainer des SC Hitdorf protestierten: Es gab doch einen Abschluss, damit würde eine gelbe Karte ausreichen, und überhaupt sei ein Platzverweis für diesen Testkick nicht nötig. Der Unparteiische ließ sich überzeugen und zückte nur Gelb.

Nicht lange später war das Spiel beendet, und ich machte mich bereit, eine Stunde nach Hause zu laufen. Allerdings war nach 500 Metern Schluss, denn mein Papa holte mich spontan ab.

So endete nicht nur ein wirklich toller Spielbesuch, sondern auch dieser Teil des Urlaubs.

Jetzt geht es erst mal nach Hause, wo die Waschmaschine Akkord arbeiten muss, ehe es nochmal auf die Piste geht – allerdings nicht Richtung Westen, sondern Richtung Osten.

Mal schauen, ob dabei noch ein Spielbesuch abfällt.

Der Kutten König