Europas Fußball-Elite zu Gast in Salzburg

Bürgermeister Bernhard Auinger, Landeshauptfrau Karoline Edtstadler und Stephan Reiter, CEO des FC Red Bull Salzburg, in der Red Bull Arena. – Foto: RB Salzburg

Für das Land Salzburg ist der Super Cup mehr als nur ein 90-minütiges Spiel. Die Verantwortlichen verfolgen eine klare Strategie, die auf drei Säulen ruht:

Nach der Weltmeisterschaft 2026 bleibt den Fußballfans kaum Zeit zum Durchatmen. „Den Fans bleibt heuer nur eine kurze Verschnaufpause“, stellte Landeshauptfrau Karoline Edtstadler fest. Mit dem Duell zwischen dem Champions-League-Sieger und dem Gewinner der Europa League holt Salzburg ein Spiel von Weltrang in die Mozartstadt. Das Spiel wird am 12. August um 21:00 Uhr angepfiffen. Edtstadler sieht darin eine „einmalige Gelegenheit“, zwei europäische Topklubs hautnah zu erleben und Salzburg vor einem Millionen-Fernsehpublikum als „schönste und sicherste Reisedestination weltweit“ zu positionieren.

Langfristig: Festigung Salzburgs als internationaler Sport- und Eventstandort.

Dass Salzburg ein „guter Fußballstandort“ ist, belegen die zahlreichen Topklubs wie Liverpool, Leverkusen oder im Vorjahr sogar Cristiano Ronaldo mit Al Nassr, die die Region regelmäßig für ihre Trainingslager wählen. „Der Super Cup verdichtet dieses bestehende Profil auf höchstem Niveau“, so Edtstadler.

Symbiose aus Kultur und Sport

Bürgermeister Bernhard Auinger betonte die Rolle der Stadt als Gastgeberin. Er sieht die besondere Stärke in der Kombination aus Kultur- und Sportstadt. „Wir sorgen für gut organisierte Fan-Angebote, funktionierende Mobilität und ein sicheres Umfeld“, versprach Auinger. Besonders wichtig sei ihm jedoch der soziale Mehrwert: Die Salzburger Bevölkerung solle nicht nur Zuschauer sein, sondern das Ereignis aktiv mitgestalten und davon profitieren.

Hinter den Kulissen: Ein Jahr Vorbereitung

Stephan Reiter, CEO des FC Red Bull Salzburg, gab Einblicke in den Akquise-Prozess. Bereits seit November 2025 arbeitet eine interdisziplinäre Projektgruppe aus Stadt, Land, Tourismus und Verein eng mit der UEFA zusammen. „Vertrauensvolle Gespräche über etliche Wochen haben letztlich zu dieser positiven Entscheidung geführt“, erklärte Reiter. Ziel sei ein „unvergessliches Gesamterlebnis“, das die Region bestmöglich in Szene setzt.

Fakten zum Event und ein neues Markenzeichen

Das Spiel am 12. August markiert das 14. Duell seit der Verlegung des Austragungsortes weg von Monaco (2013). Salzburg reiht sich damit in eine Liste prominenter Gastgeber wie Prag, Budapest oder zuletzt Udine (2025) ein, wo Paris Saint-Germain triumphierte.

Passend zum Austragungsort wurde auch das neue Super Cup-Logo präsentiert. Es rückt die Festung Hohensalzburg – aus der Perspektive des „Bürgermeisterlochs“ – in den Mittelpunkt. Das Design verbindet das kulturelle Erbe der Stadt mit der dynamischen Innovationskraft des modernen Fußballs.

Der UEFA Super Cup auf einen Blick