Allgemeines

Europas Elite im Cup-Modus: Wo fallen diese Woche die Favoriten?

Es ist die Woche, in der Helden geboren werden und Träume zerplatzen. Wenn das Flutlicht angeht und der K.o.-Modus übernimmt, zählt kein Tabellenplatz mehr – dann zählt nur noch das Hier und Jetzt. Von den heimischen Stadien im DFB-Pokal bis hin zu den Hexenkesseln in Spanien und der Türkei: Europa versinkt in den nächsten Tagen im Pokalfieber. Wir haben für euch den ultimativen Fahrplan erstellt, damit ihr bei der Flut an Entscheidungsspielen garantiert nicht den Überblick verliert.

von Gerd Jung · Heute, 17:05 Uhr · 0 Leser
– Foto: Timo Scharer

Und wie immer gilt: Falls ihr nicht im Stadion oder vor dem Schirm sein könnt, halten wir euch in den FuPa-Livetickern über alle Tore und Highlights auf dem Laufenden! Viel Spaß beim Mitfiebern! Schnappt euch ein Kaltgetränk, es ist Cup-Week!

Hier ist die Übersicht der Pokalspiele für die Woche vom 02.02. bis 07.02.2026.

Deutschland – DFB-Pokal (Viertelfinale)

In dieser Woche finden zwei der vier Viertelfinal-Begegnungen statt (die anderen beiden folgen in der Folgewoche).

  • Dienstag, 03.02.2026
  • 20:45 Uhr: Bayer 04 Leverkusen – FC St. Pauli
  • Mittwoch, 04.02.2026
  • 20:45 Uhr: Holstein Kiel – VfB Stuttgart

England– Carabao Cup (Halbfinale Rückspiele)

  • Dienstag, 03.02.2026
  • 21:00 Uhr: FC Arsenal – FC Chelsea (3:2)
  • Mittwoch, 04.02.2026
  • 21:00 Uhr: Manchester City – Newcastle United (2:0)

Spanien – Copa del Rey (Viertelfinale)

  • Dienstag, 03.02.2026
  • 21:00 Uhr: Albacete Balompié – FC Barcelona
  • Mittwoch, 04.02.2026
  • 21:00 Uhr: FC Valencia – Athletic Bilbao
  • 21:00 Uhr: Deportivo Alavés – Real Sociedad San Sebastián
  • Donnerstag, 05.02.2026
  • 21:00 Uhr: Real Betis Sevilla – Atlético Madrid

Italien – Coppa Italia (Viertelfinale)

  • Mittwoch, 04.02.2026
  • 21:00 Uhr: Inter Mailand – FC Turin
  • Donnerstag, 05.02.2026
  • 21:00 Uhr: Atalanta Bergamo – Juventus Turin

Frankreich – Coupe de France (Achtelfinale)

  • Dienstag, 03.02.2026
  • 20:30 Uhr: Stade Reims – Le Mans FC
  • 21:10 Uhr: Olympique Marseille – Stade Rennes
  • Mittwoch, 04.02.2026
  • 20:30 Uhr: Olympique Lyon – Stade Laval
  • 20:30 Uhr: OGC Nizza – HSC Montpellier
  • 20:30 Uhr: FC Toulouse – SC Amiens
  • 20:30 Uhr: FC Lorient – Paris FC
  • 21:00 Uhr: ESTAC Troyes – RC Lens
  • Donnerstag, 05.02.2026
  • 21:00 Uhr: Racing Straßburg – AS Monaco

Niederlande – KNVB Beker (Viertelfinale)

  • Dienstag, 03.02.2026
  • 20:00 Uhr: AZ Alkmaar – FC Twente Enschede
  • Mittwoch, 04.02.2026
  • 18:45 Uhr: NEC Nijmegen – FC Volendam
  • 21:00 Uhr: PSV Eindhoven – sc Heerenveen
  • Donnerstag, 05.02.2026
  • 20:00 Uhr: SC Telstar – Go Ahead Eagles Deventer

Schweiz – Schweizer Cup (Viertelfinale)

  • Dienstag, 03.02.2026
  • 19:30 Uhr: Neuchâtel Xamax FCS – Yverdon Sport FC
  • 20:30 Uhr: Grasshopper Club Zürich – FC Sion
  • Mittwoch, 04.02.2026
  • 19:15 Uhr: FC Stade-Lausanne-Ouchy – FC Luzern
  • 20:15 Uhr: FC St. Gallen 1879 – FC Basel 1893

Türkei – Türkiye Kupası (Achtelfinale/Gruppenphase)

  • Dienstag, 03.02.2026
  • 11:00 Uhr: Iğdır FK – Antalyaspor
  • 13:30 Uhr: Samsunspor – Bodrum FK
  • 16:00 Uhr: Çaykur Rizespor – Beyoğlu Yeni Çarşı
  • 18:30 Uhr: Trabzonspor – Fethiyespor
  • Mittwoch, 04.02.2026
  • 11:00 Uhr: Boluspor – Alanyaspor
  • 13:30 Uhr: Fatih Karagümrük – Istanbul Başakşehir
  • 17:30 Uhr: Gençlerbirliği – Eyüpspor
  • 20:30 Uhr: Galatasaray – Istanbulspor AS
  • Donnerstag, 05.02.2026
  • 11:00 Uhr: Ankara Keçiörengücü – Gaziantep FK
  • 13:30 Uhr: Konyaspor – Aliağa FK
  • 16:00 Uhr: Kocaelispor – Beşiktaş Istanbul
  • 18:30 Uhr: Fenerbahçe Istanbul – Erzurumspor FK