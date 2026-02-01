Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Europas Elite im Cup-Modus: Wo fallen diese Woche die Favoriten?
Es ist die Woche, in der Helden geboren werden und Träume zerplatzen. Wenn das Flutlicht angeht und der K.o.-Modus übernimmt, zählt kein Tabellenplatz mehr – dann zählt nur noch das Hier und Jetzt. Von den heimischen Stadien im DFB-Pokal bis hin zu den Hexenkesseln in Spanien und der Türkei: Europa versinkt in den nächsten Tagen im Pokalfieber. Wir haben für euch den ultimativen Fahrplan erstellt, damit ihr bei der Flut an Entscheidungsspielen garantiert nicht den Überblick verliert.
Und wie immer gilt: Falls ihr nicht im Stadion oder vor dem Schirm sein könnt, halten wir euch in den FuPa-Livetickern über alle Tore und Highlights auf dem Laufenden! Viel Spaß beim Mitfiebern! Schnappt euch ein Kaltgetränk, es ist Cup-Week!
Hier ist die Übersicht der Pokalspiele für die Woche vom 02.02. bis 07.02.2026.
Deutschland – DFB-Pokal (Viertelfinale)
In dieser Woche finden zwei der vier Viertelfinal-Begegnungen statt (die anderen beiden folgen in der Folgewoche).
Dienstag, 03.02.2026
20:45 Uhr: Bayer 04 Leverkusen – FC St. Pauli
Mittwoch, 04.02.2026
20:45 Uhr: Holstein Kiel – VfB Stuttgart
England– Carabao Cup (Halbfinale Rückspiele)
Dienstag, 03.02.2026
21:00 Uhr: FC Arsenal – FC Chelsea (3:2)
Mittwoch, 04.02.2026
21:00 Uhr: Manchester City – Newcastle United (2:0)
Spanien – Copa del Rey (Viertelfinale)
Dienstag, 03.02.2026
21:00 Uhr: Albacete Balompié – FC Barcelona
Mittwoch, 04.02.2026
21:00 Uhr: FC Valencia – Athletic Bilbao
21:00 Uhr: Deportivo Alavés – Real Sociedad San Sebastián
Donnerstag, 05.02.2026
21:00 Uhr: Real Betis Sevilla – Atlético Madrid
Italien – Coppa Italia (Viertelfinale)
Mittwoch, 04.02.2026
21:00 Uhr: Inter Mailand – FC Turin
Donnerstag, 05.02.2026
21:00 Uhr: Atalanta Bergamo – Juventus Turin
Frankreich – Coupe de France (Achtelfinale)
Dienstag, 03.02.2026
20:30 Uhr: Stade Reims – Le Mans FC
21:10 Uhr: Olympique Marseille – Stade Rennes
Mittwoch, 04.02.2026
20:30 Uhr: Olympique Lyon – Stade Laval
20:30 Uhr: OGC Nizza – HSC Montpellier
20:30 Uhr: FC Toulouse – SC Amiens
20:30 Uhr: FC Lorient – Paris FC
21:00 Uhr: ESTAC Troyes – RC Lens
Donnerstag, 05.02.2026
21:00 Uhr: Racing Straßburg – AS Monaco
Niederlande – KNVB Beker (Viertelfinale)
Dienstag, 03.02.2026
20:00 Uhr: AZ Alkmaar – FC Twente Enschede
Mittwoch, 04.02.2026
18:45 Uhr: NEC Nijmegen – FC Volendam
21:00 Uhr: PSV Eindhoven – sc Heerenveen
Donnerstag, 05.02.2026
20:00 Uhr: SC Telstar – Go Ahead Eagles Deventer
Schweiz – Schweizer Cup (Viertelfinale)
Dienstag, 03.02.2026
19:30 Uhr: Neuchâtel Xamax FCS – Yverdon Sport FC
20:30 Uhr: Grasshopper Club Zürich – FC Sion
Mittwoch, 04.02.2026
19:15 Uhr: FC Stade-Lausanne-Ouchy – FC Luzern
20:15 Uhr: FC St. Gallen 1879 – FC Basel 1893
Türkei – Türkiye Kupası (Achtelfinale/Gruppenphase)