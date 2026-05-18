Europapokal-Traum von Bayers Fußballerinnen platzt

Der Traum von der Premiere im Europapokal platzte für Bayer Leverkusens Fußballerinnen am letzten Spieltag gleich in doppelter Hinsicht. Es fehlte bereits die nötige Niederlage von Eintracht Frankfurt, das nach 0:2-Rückstand noch 4:2 gegen Union Berlin gewann. Aber die mangelnde Schützenhilfe fiel nicht weiter ins Gewicht. Selbst eine Pleite hätte der SGE gelangt. Denn die Leverkusenerinnen scheiterten bereits an ihrem eigenen Anteil am erhofften Wunder. Sie unterlagen Werder Bremen höchst unglücklich mit 1:3 (0:1).
Die Partie stand geradezu exemplarisch für mehrere ärgerliche Punktverluste in dieser Spielzeit. Es war alles dabei, was den Puls von Coach Roberto Pätzold in die Höhe trieb: eine mangelnde Chancenverwertung, ein sehr effizienter Gegner, umstrittene Schiedsrichterentscheidungen – und das dann noch garniert mit etwas Pech. Diese Mischung erwies sich auch gegen Bremen als fatal. 21:6 Torschüsse, vier Aluminiumtreffer, 18:3 Ecken und zahlreiche Glanzparaden von Werder-Torfrau Vanessa Fischer geben eine ungefähre Vorstellung von der zum Teil drückenden Überlegenheit der Hausherrinnen. Die hätten sogar noch mehr Torchancen haben können, wenn sie einige Angriffe konsequenter oder konzentrierter zu Ende gespielt hätten. Ein magerer Treffer – Cornelia Kramer traf zum zwischenzeitlichen 1:2 (72.) – ist aber in jedem Fall zu wenig.
In manchen Situationen war es kaum zu glauben, dass der Ball nicht im Netz landete. Besonders auffällig war dies bei einem Freistoß in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, Fischer lenkte einen Kopfball an die Latte, den ersten Nachschuss blockte eine Bremerin und der wuchtige Versuch von Sofie Zdebel – die unter der Woche ihren Vertrag bis 2028 verlängert hatte – knallte erneut gegen den Pfosten.
Bremen machte aus erschreckend wenig erstaunlich viel, wurde dabei aber auch kräftig von der Unparteiischen unterstützt. Der Einsatz der künftigen Leverkusenerin Maja Sternad gegen Selina Ostermeier war deutlich eher ein Foul als der folgende Kontakt von Estrella Merino Gonzalez mit der Bremerin. Statt Offensivfoul gab es Strafstoß – und den nutzte Larissa Mühlhaus zur frühen Führung (4.). Pätzold („ein klares Foul gegen uns“) war außer sich, zumal er sich zusätzlich über einen ausgebliebenen Platzverweis („klare Rote Karte“, „da gab es nicht mal Freistoß“) ärgerte. Auch der Körpereinsatz bei der Ecke zum 0:2 gegen Keeperin Friederike Repohl im letzten Spiel ihrer Karriere war grenzwertig. Besonders bitter machte die Szene dann die Tatsache, dass es ein Eigentor war. Der Ball erfuhr die entscheidende Richtungsänderung durch einen Kontakt mit Ostermeiers Rücken. Lina Hausickes glücklicher Abstauber – nachdem Repohl einen Schuss noch an den Pfosten gelenkt hatte (85.) – machte Bayers verdrießlichen Abschluss einer sehr ordentlichen Saison perfekt.
Die Tränen nach dem Schlusspfiff hatten aber mehr mit Abschiedsschmerz als mit dem Resultat zu tun. Bayer hatte vor der Partie sieben Spielerinnen verabschiedet. Neben Friederike Repohl (Karriereende), Kristin Kögel (Racing Straßburg), Katharina Piljic (VfL Wolfsburg), Julia Mickenhagen (VfB Stuttgart) und Anne Moll (VfL Bochum) sagten auch Vanessa Haim und Shen Menglu (beide Ziel unbekannt) Adieu.
Bayer Repohl (90.+2 Borggräfe) – Merino Gonzalez, Wenger, Ostermeier, Wamser, Piljic (66. Mädl), Zdebel, Bender (88. Mickenhagen), Kögel (66. Grant), Kramer, Fudalla (88. Haim).