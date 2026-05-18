Europapokal-Traum von Bayers Fußballerinnen platzt Die Frauen von Bayer Leverkusen sind gegen Bremen haushoch überlegen, hadern aber mit dem Aluminium und mehreren Schiedsrichterentscheidungen. Am Ende steht eine 1:3-Niederlage. von RP/ Tobias Krell · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Für die Frauen von Bayer 04 Leverkusen wird es nichts mit dem Europapokal. – Foto: Ralf Hasselberg / Privat

Der Traum von der Premiere im Europapokal platzte für Bayer Leverkusens Fußballerinnen am letzten Spieltag gleich in doppelter Hinsicht. Es fehlte bereits die nötige Niederlage von Eintracht Frankfurt, das nach 0:2-Rückstand noch 4:2 gegen Union Berlin gewann. Aber die mangelnde Schützenhilfe fiel nicht weiter ins Gewicht. Selbst eine Pleite hätte der SGE gelangt. Denn die Leverkusenerinnen scheiterten bereits an ihrem eigenen Anteil am erhofften Wunder. Sie unterlagen Werder Bremen höchst unglücklich mit 1:3 (0:1).

Die Partie stand geradezu exemplarisch für mehrere ärgerliche Punktverluste in dieser Spielzeit. Es war alles dabei, was den Puls von Coach Roberto Pätzold in die Höhe trieb: eine mangelnde Chancenverwertung, ein sehr effizienter Gegner, umstrittene Schiedsrichterentscheidungen – und das dann noch garniert mit etwas Pech. Diese Mischung erwies sich auch gegen Bremen als fatal. 21:6 Torschüsse, vier Aluminiumtreffer, 18:3 Ecken und zahlreiche Glanzparaden von Werder-Torfrau Vanessa Fischer geben eine ungefähre Vorstellung von der zum Teil drückenden Überlegenheit der Hausherrinnen. Die hätten sogar noch mehr Torchancen haben können, wenn sie einige Angriffe konsequenter oder konzentrierter zu Ende gespielt hätten. Ein magerer Treffer – Cornelia Kramer traf zum zwischenzeitlichen 1:2 (72.) – ist aber in jedem Fall zu wenig. Bayer nicht effizient genug In manchen Situationen war es kaum zu glauben, dass der Ball nicht im Netz landete. Besonders auffällig war dies bei einem Freistoß in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, Fischer lenkte einen Kopfball an die Latte, den ersten Nachschuss blockte eine Bremerin und der wuchtige Versuch von Sofie Zdebel – die unter der Woche ihren Vertrag bis 2028 verlängert hatte – knallte erneut gegen den Pfosten.