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Europapokal: Termine und Stadien
Wer spielt wann und wo gegen wen?
von Paul Krier · Heute, 09:40 Uhr · 0 Leser
Gleich zwei Vereine werden ins Racing-Stadion ausweichen, wo auch die Frauen-Champions League ausgetragen wird – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)