 2026-06-22T14:49:50.746Z

Vereinsnachrichten

Europapokal: Termine und Stadien

Wer spielt wann und wo gegen wen?

von Paul Krier · Heute, 09:40 Uhr · 0 Leser
Gleich zwei Vereine werden ins Racing-Stadion ausweichen, wo auch die Frauen-Champions League ausgetragen wird
Gleich zwei Vereine werden ins Racing-Stadion ausweichen, wo auch die Frauen-Champions League ausgetragen wird – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Verlinkte Inhalte

BGL Ligue
Damen Liga 1
Eindhoven
La Fiorita
KÍ Klaksvík

💰 Unterstützen Sie unsere Redaktion

🎖️ Bewerten Sie uns auf Google

📱 Abonnieren Sie uns auf Whatsapp

📽️ Abonnieren Sie uns auf YouTube

Champions League

  • Klaksvik - Atert Bissen am 7.Juli 2026 um 20:45 Uhr MESZ Uhr in Klaksvik
  • Atert Bissen - Klaksvik am 15.Juli 2026 um 20:15 Uhr im Stade de Luxembourg

Conference League

  • Una Strassen - La Fiorita am 7.Juli um 19:15 Uhr im Stade Hammerel in Luxemburg-Stadt
  • Differdingen - Ilves Tampere am 8.Juli um 19:30 Uhr im Stade Municipal in Oberkorn
  • Mondorf - Dinamo Tiflis am 9.Juli um 19:15 Uhr im Stade Hammerel in Luxemburg-Stadt
  • La Fiorita - Una Strassen am 14.Juli um 21 Uhr in Serravalle (RSM)
  • Ilves Tampere - Differdingen am 16.Juli um 18:00 Uhr MESZ in Tampere (FIN)
  • Dinamo Tiflis - Mondorf am 16.Juli um 19:00 Uhr MESZ in Tiflis (GEO).

Women's Champions League

  • Miniturnier mit Racing Union Luxemburg, HJK Helsinki, SFK 2000 Sarajevo und PSK Eindhoven im Stade Achille Hammerel in Luxemburg-Stadt.
    • Halbfinale: Racing - HJK am 5.August (Uhrzeit noch offen)
    • Finale oder Spiel um Platz 3 am 8.August (Uhrzeit noch offen)