Europapokal-Auftakt für ambitioniertes Differdingen

Nach der Auslosung der ersten Qualifikationsrunde zur Champions League sah man Gegner Drita (KOS) in Differdingen als gutes Omen: 2018 qualifizierte sich F91 Düdelingen nach einem Sieg und einem Unentschieden gegen diesen Gegner später erstmals für die Gruppenphase der Europa League.

Und in eine Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs möchte auch der FC Differdingen 03, so viel ließ man in der Vorsaison wissen. Dennoch sah der neue FCD-Trainer Pedro Silva im Rahmen der Pressekonferenz vor dem ersten offiziellen Speil den kosovarischen Vertreter als Favoriten an.