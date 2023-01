Europameisterin für den 1.FC Union Berlin Frauen-Abteilung überrascht mit neuer sportlicher Leitung und zwei Neuzugängen

„Die professionelle Ausrichtung rund um die 1. Frauenmannschaft bei Union ist ein wichtiger Schritt für den Frauenfußball in Berlin. Ich freue mich sehr darauf, meine sportliche und berufliche Erfahrung hier in verantwortlicher Position einzubringen und die sportliche Entwicklung des Teams weiter voranzutreiben. Das Ziel, perspektivisch die Bundesliga zu erreichen, ist ambitioniert und bedarf großer Anstrengungen. Dieser Aufgabe stelle ich mich gerne und freue mich auch auf die Zusammenarbeit mit Cheftrainerin Ailien Poese, Teammanagerin Kathleen Jurczyk, dem gesamten Team und den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Verein“, ließ Sie sich auf der Webseite zitieren.

Dass auf der 1.FC Union im Frauenbereich in den Profifußball möchte, ist spätestens seit Beginn der laufenden Saison kein Geheimnis mehr. Zur Winterpause wurde bei den Köpenicker aber nochmal nachgelegt, um den sportlichen Zielen Nachdruck zu verleihen. Ab dem 01.02.2022 wird Jennifer Zietz für die sportlichen Geschicke rund um die erste Damenmannschaft zuständig sein. Die ehemalige Profi- und Nationalspielerin soll in dieser Verantwortung auch die Kaderplanung verantworten. Neben einem Europameistertitel kann die studierte Sportwissenschaftlerin den Gewinn des Champions League Titel, sowie mehrere Meisterschaften und DFB-Pokal Siegen vorweisen. Ihr sportliches Know-How soll ab Februar in die Entwicklung reinfließen.

Schon ohne ihre Mithilfe ist dem Team ein echter Coup gelungen. Auf einen Schlag konnten die Geschwister Katja und Dina Orschmann zurückgewonnen werden. Vor allem zweitgenannte hatte in den letzten Jahren eine steile Karriere hingelegt, war aus Berlin über Potsdam in Amerika und zuletzt in Schottland gelandet und durfte dort ein halbes Jahr beim Traditionsverein Glasgow Rangers spielen. Ihre Zwillingsschwester hatte die Mannschaft erst im Sommer in Richtung USA verlassen, kehrt nun aber ebenfalls nach einem halben Jahr zurück. Sie wurde erst vor kurzem zur Berliner Fußballerin der Saison 2021/2022 gewählt.