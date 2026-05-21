„Europameister? Das habe ich bis heute nicht realisiert“

Giesen leitete später mit einer Flanke den 1:0-Siegtreffer gegen Frankreich ein, den Marie Kleemann in der 29. Minute per Abstauber erzielte. Die Gefühlswelt nach dem Abpfiff? „Man hat gesehen, wie jeder daran geglaubt hat und wie emotional das war, weil es wirklich jede wollte. Und dann war man einfach froh, dass man es geschafft hat“, sagt Giesen. Itgenshorst ergänzt: „Ich war einfach total erleichtert und extrem stolz auf dieses Team, auf uns alle.“ Um 22 Uhr Ortszeit gab es dann den Lohn: den EM-Pokal im Konfettiregen im Windsor Stadion von Belfast.

Halbfinal-Krimi gegen Spanien

Der Weg zum Titel hat trotzdem Kraft gekostet. Zumal die Spielerinnen einen Rhythmus von fünf Spielen in wenigen Tagen aus ihren Vereinen nicht gewohnt sind. „Da muss man ein ganz großes Lob an unsere Physios und generell an alle Betreuer aussprechen. Sie haben alles getan, damit wir für das nächste Spiel so frisch wie möglich sind“, sagt Itgenshorst. Gleichzeitig räumt sie ein: „Aber natürlich hat man zum Ende gemerkt, dass es knackiger wurde und man nicht mehr so frisch war wie am Anfang der Gruppenphase.“

Dramatischer Höhepunkt war der Halbfinalsieg im Elfmeterschießen gegen Spanien. „Bei jedem Treffer war es pure Freude – und es fiel ein Stein vom Herzen. Am Ende haben alle gejubelt und sind gesprungen. Das war Wahnsinn. Ich war mega stolz auf alle, die geschossen haben“, sagt Itgenshorst.

Zwar traten Itgenshorst und Giesen im Elfmeterschießen nicht an, beide waren trotzdem unverzichtbare Leistungsträgerinnen auf dem Weg zum EM-Triumph. Itgenshorst stand als zentrale Mittelfeldspielerin in jedem der fünf Turnierspiele in der Startelf. Giesen fehlte nur im bedeutungslosen letzten Gruppenspiel gegen Nordirland – der einzigen Partie, die Deutschland beim Turnier verlor (0:1). Dafür erzielte die Flügelspielerin beim 3:1-Vorrundenerfolg gegen Norwegen das erste deutsche EM-Tor.

Familie als Anker und Auszeit an der Küste

Stets dabei und auf der Tribüne lautstark am Anfeuern waren die Familien der Spielerinnen – ein wichtiger Anker für Itgenshorst und Giesen während der zehn Tage. „Manchmal haben sie sogar mehr mitgefiebert als wir, weil sie alles nur von außen erleben. Aber diese Momente nach dem Spiel, sie in den Arm zu nehmen und zu sehen, wie stolz sie sind – das gibt unglaublich viel Kraft“, sagt Itgenshorst.

Als Abwechslung zum Turnieralltag kam auch das Gastgeberland nicht zu kurz. Zwischen Gruppenphase und Halbfinale hatte der DFB-Tross drei Tage Pause und unternahm einen Ausflug an die Küste bei Belfast. „Einfach mal durchatmen und wieder das Grüne sehen. Das hat uns extrem gutgetan. Weg vom Fußball, einfach genießen“, sagt Itgenshorst.