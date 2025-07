Europacup - Die Luxemburger Gegner im Porträt II

Aus dem kleinen Binnenstaat Andorra stammt der Gegner von Düdelingen in der Qualifikation zur UEFA Conference League. Der Verein wurde 2002 gegründet und gewann 2022 erstmals einen nationalen Titel, den Pokal. Ein Jahr später folgte dann auch die erste Meisterschaft. Die heimische Spielstätte nennt sich Centre d'Entrenament de la FAF und verfügt über 1000 Plätze; hierbei handelt es sich augenscheinlich um einen Platz (Schulungszentrum) der vom nationalen Fussballverband betrieben wird. Damit ist er allerdings ein Verein von einigen, die das in Andorra so machen. Internationale Spiele finden normalerweise im 3.306 Zuschauer fassenden Nationalstadion statt. Der offizielle Heimatort allerdings ist Escaldes-Engordany, einem Städtchen in über 1000 Metern Höhe und nicht ganz 16.000 Einwohnern, in unmittelbarer Nähe zur Hauptstadt gelegen. Zu sportlichen: Die Spiele gegen Düdelingen sind die fünfte Teilnahme an einem Europäischen Clubwettbewerb, noch nie überstand man dabei eine Runde. Im letzten Jahr traf man - bitte Trommelwirbel - ebenfalls auf Düdelingen und hatte mit 0-1 und 0-2 das nachsehen. Das Team ist als Amateurteam gelistet, hatte aber in der abgelaufenen Saison einen Marktwert von 4,15 Millionen Euro (Zum Vergleich: Düdelingen 2,09 Millionen). Also doppelt so hoch wie die Luxemburger, was schon ein wenig erstaunt; der höchste Einzelmarktwert war 300.000 Euro, den gleich 3 Spieler hatten. In der abgelaufenen Saison erreichte Escaldes übrigens den zweiten Platz, 7 Punkte hinter dem "Ortsrivalen" Inter Escaldes. Der Gewinner der beiden Spiele (10.07 in Andorra, 17.07 hierzulande) trifft in der nächsten Runde auf Dinamo City aus Albanien; die Vorzeichen stehen gut für Düdelingen, schaltete man doch erst im letzten Jahr die Andorraner schon einmal aus.

