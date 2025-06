Europacup - Die Luxemburger Gegner im Porträt

Luxemburgs Meister bekommt es am 8.7 (auswärts) und 15.7 mit dem Titelträger aus dem Kosovo, KF Drita, zu tun. Dieser gewann die Kosovarische Albi-Mall-Superliga mit 12 Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten FC Ballkani. Der 1947 gegründete Verein ist seit 2011 (wieder) erstklassig und in der 54.000 Einwohner beherbergenden Stadt Gjilan angesiedelt. Heimisches Stadion ist das Stadion Gjilan, welches 8.900 Zuschauer fasst. Insgesamt stehen drei Kosovarische Meistertitel und ein Pokalsieg in der Vereinsvita. Eine nicht alltägliche Anekdote gibt es aus der Saison 20/21 zu erzählen. Nachdem man im Halbfinale des Vorqualifikationsturnier noch Escaldes aus Andorra eleminieren konnte, wurde die kommende finale Runde Kampflos an den Linfield FC aus Nordirland abgegeben. Da zwei Spieler von Drita positiv auf Covid-19 getestet wurden, wurde das gesamte Team unter Quarantäne gesetzt und das Spiel abgesagt. Die UEFA wertete daraufhin das Finale mir 3-0 für Linfield und die Kosovaren waren ausgeschieden.

Drita traf im Uebrigen schon einmal auf einen Luxemburger Vertreter. In der Saison 2018/2019 traf man in der zweiten Qualifikationsrunde auf den F91 Düdelingen. Dieser setzte sich damals mit 2-1 und 1-1 durch. In der abgelaufenen Saison spielte man übrigens in der UEFA-Conference League. Gegen den isländischen Vertreter Breiðablik Kópavogur gewann man 2-1 und 1-0 und zog so eine Runde weiter. Dort hatte man gegen FK Auda aus Lettland etwas mehr Mühe und musste nach der 0-1 Hinspielniederlage im Rückspiel in die Verlängerung, welche dann mit 3-1 für sich entschieden werden konnte. Eine Nummer zu gross war dann Legia Warschau in den Play Offs und nach zwei Niederlagen (0-2 und 0-1) musste man dann schlussendlich die Segel streichen. Wertvollster Spieler der abgelaufenen Saison nach Marktwert war Albert Dabiqaj mit 600.000 Euro. Der Gesamtkaderwert betrug 6,5 Millionen Euro gegenüber 2,24 Millionen der Differdinger; allerdings liegen die Daten für die Saison 25/26 noch nicht vor. Alles in allem dürften es interessante und enge Spiele werden und es bleibt abzuwarten, wer in der nächsten Runde dann den FC Kopenhagen herausfordern darf. Für den Verlierer geht es dann in der zweiten Qualifikationsrunde zur Conference League weiter, wo es dann gegen den Verlierer (ebenfalls Champions League Quali) aus den Spielen von The New Saints (Wales) gegen Shkendija Tetovo (Nordmazedonien) geht.

RFCUL - FC Dila Gori